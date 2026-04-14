Польские националисты после поражения Орбана решили пересмотреть стратегию

Tекст: Ольга Иванова

Поражение Виктора Орбана на недавних выборах в Венгрии заставило польскую националистическую партию «Право и справедливость» (PiS) переоценить свою стратегию накануне ключевых парламентских выборов в 2025 году, пишет Politico.

PiS и венгерская партия Fidesz долгое время были союзниками, объединёнными скептицизмом к Евросоюзу и поддержкой идей «нелиберальной демократии», а также тесными контактами с Дональдом Трампом и его движением.

При этом премьер-министр Польши Дональд Туск воспринял победу венгерского оппозиционера Петера Мадьяра как собственный успех, заявив в телефонном разговоре: «Я так счастлив. Думаю, я даже счастливее тебя».

В то же время в лагере PiS звучат разочарованные и сдержанные комментарии, а в публичных высказываниях преобладает попытка сместить фокус на внутреннюю повестку, в частности – на критику здравоохранения.

Поражение Орбана вынудило польскую правую переосмыслить прежние альянсы. В среде PiS всё чаще подчеркивают, что близкие отношения Орбана с Россией были проблемой для Варшавы. Глава Национального бюро безопасности Славомир Ценкевич отметил, что «Орбан был союзником Польши только в противостоянии космополитам и централистам в ЕС и по миграционной политике, но этого оказалось недостаточно».

В то же время в PiS стараются не драматизировать ситуацию. Евродепутат Тобиаш Бохенский заявил, что заявления о крахе правых в Европе преувеличены, а научный аналитик Бен Стэнли подчеркнул: поддержка Трампа едва ли помогла Орбану и теперь польским стратегам придется задуматься о выгоде дальнейших симпатий к Трампу.

Петер Мадьяр уже объявил, что его первый зарубежный визит состоится в Варшаву – правительство Туска рассчитывает на сближение с новым правительством Венгрии. Замминистра обороны Польши Чезары Томчик назвал Будапешт «стратегическим партнером».

Теперь перед PiS стоит задача – определить, насколько целесообразно дистанцироваться от фигуры Трампа, учитывая сохраняющийся проамериканский настрой польского общества.

