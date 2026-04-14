Бизнесмен захотел отсудить у Роскосмоса позывной робота Федора
Коммерсант обратился в суд по интеллектуальным правам с требованием аннулировать регистрацию бренда Skybot F-850 Роскосмоса из-за его фактического неиспользования.
Исковое заявление поступило в инстанцию 3 апреля, передает РИА «Новости». Бизнесмен Сергей Виткин считает, что правообладатель в лице госкорпорации в настоящее время не использует свой товарный знак. Рассмотрение дела по существу назначено на 18 мая.
Словесный знак Skybot F-850 зарегистрировали в 2020 году для широкого перечня товаров и услуг. Именно такой позывной носил антропоморфный робот-спасатель FEDOR. Аппарат был разработан профильными ведомствами по заказу МЧС России.
В 2022 году Роскосмос на форуме «Армия-2022» представил роботизированную платформу «Маркер», это совместный проект Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО «Андроидная техника» (разработчик антропоморфного робота «Федор»).