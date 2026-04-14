Десятки тысяч мертвых тупиков выбросило на побережье Франции
За три зимних месяца на атлантическом берегу страны обнаружили огромное количество пострадавших морских птиц, сообщили в местной «Лиге защиты птиц» (LPO).
Редкая для региона экологическая аномалия зафиксирована местными орнитологами, передает РИА «Новости».
Тупики составили 96% от общего количества пернатых, найденных в зимний период на атлантическом берегу страны.
«С 19 декабря 2025 года по 17 марта было обнаружено 45 тыс. 14 мертвых или живых атлантических тупиков, выброшенных на берег», – сообщила французская радиостанция Ici.
Руководитель профильного подразделения «Лиги защиты птиц» Камиль Робер пояснил, что подобные массовые случаи гибели крайне нетипичны для Франции. Специалист напомнил, что аналогичное явление фиксировалось лишь в 2014 году, когда из-за сильных штормов погибли около 50 тыс. особей.
Представители природоохранной организации Sea Shepherd добавили, что реальные масштабы трагедии могут быть значительно больше. По их оценкам, на одну найденную на суше птицу может приходиться до десяти особей, погибших непосредственно в море.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на побережье Анапы специалисты обнаружили более 200 испачканных мазутом мертвых птиц. На пляжах северной Болгарии экологи зафиксировали гибель свыше 300 средиземноморских буревестников.