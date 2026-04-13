В Тюмени обнаружили тело новорожденного в парке на Игримской
Вечером 12 апреля в парке Тюмени было найдено тело мертвого младенца, обстоятельства смерти ребенка пока неизвестны.
Тело новорожденного было найдено вечером 12 апреля в парке на улице Игримской в Тюмени, передает ТАСС. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Оксана Савинова.
По ее словам, пока неизвестно, родился ли младенец мертвым или есть другие причины смерти: «Следственный комитет занимается и пока подробностей никаких нет».
В региональном Следственном комитете отказались комментировать ситуацию и не раскрыли детали расследования.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии, их выводы будут оглашены позднее.
Это уже второй подобный случай за последние две недели. Ранее, 30 марта, в кузове эвакуатора был найден полиэтиленовый пакет с младенцем, замотанным в полотенце. Тогда ребенка обнаружили без телесных повреждений и передали в дом малютки, а его состояние врачи оценили как удовлетворительное.
Как писала газета ВЗГЛЯД, случайные прохожие нашли младенца в коляске возле мусорных баков в Московском районе Петербурга.
В многоквартирном доме Всеволожска жители обнаружили девочку в коробке у мусоропровода.