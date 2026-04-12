Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские военные нарушили пасхальное перемирие почти две тысячи раз, передает Lenta.ru. По данным Министерства обороны России, с 16:00 11 апреля до 8:00 12 апреля было зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия со стороны подразделений ВСУ.

Как сообщил Карасин, для украинских военных стало привычкой нарушать все, что способствует снижению напряженности. Он подчеркнул: «К сожалению большому для мира и спокойствия, политика Зеленского и его команды привела к тому, что присутствует озлобление и ненависть военных Украины, их стремление максимально нарушать любые инициативы, направленные на снижение напряженности».

Минувшей ночью ВСУ трижды атаковали российские позиции из района поселка Покровское в Днепропетровской области, однако потерпели неудачу, передает РИА «Новости». Кроме того, бойцы России сорвали четыре попытки продвижения противника в Сумской области и ДНР.

Всего украинские военные 258 раз обстреляли приграничные территории и позиции российских войск, нанесли 1329 ударов FPV-дронами и сбросили 375 боеприпасов. В результате атак в Курской и Белгородской областях пострадали несколько мирных жителей, среди которых оказался ребенок.

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о применении киевским режимом американских систем HIMARS.

Президент Владимир Путин объяснил согласие украинских властей на перемирие влиянием иностранных кураторов.