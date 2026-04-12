В Совфеде оценили нарушения ВСУ пасхального перемирия
Для украинских военных стало привычкой нарушать все то, что способствует снижению напряженности, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Украинские военные нарушили пасхальное перемирие почти две тысячи раз, передает Lenta.ru. По данным Министерства обороны России, с 16:00 11 апреля до 8:00 12 апреля было зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия со стороны подразделений ВСУ.
Как сообщил Карасин, для украинских военных стало привычкой нарушать все, что способствует снижению напряженности. Он подчеркнул: «К сожалению большому для мира и спокойствия, политика Зеленского и его команды привела к тому, что присутствует озлобление и ненависть военных Украины, их стремление максимально нарушать любые инициативы, направленные на снижение напряженности».
Минувшей ночью ВСУ трижды атаковали российские позиции из района поселка Покровское в Днепропетровской области, однако потерпели неудачу, передает РИА «Новости». Кроме того, бойцы России сорвали четыре попытки продвижения противника в Сумской области и ДНР.
Всего украинские военные 258 раз обстреляли приграничные территории и позиции российских войск, нанесли 1329 ударов FPV-дронами и сбросили 375 боеприпасов. В результате атак в Курской и Белгородской областях пострадали несколько мирных жителей, среди которых оказался ребенок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования ночью трижды атаковали позиции российских войск в Днепропетровской области.
Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о применении киевским режимом американских систем HIMARS.
Президент Владимир Путин объяснил согласие украинских властей на перемирие влиянием иностранных кураторов.