ФНС опровергла сообщения о сбое при подаче декларации 3-НДФЛ
Федеральная налоговая служба России опровергла сообщения о техническом сбое при подаче декларации 3-НДФЛ для получения налогового вычета, передает ТАСС.
В ФНС подчеркнули, что личный кабинет налогоплательщика, система подачи деклараций и механизм формирования единого налогового счета функционируют в штатном режиме без перебоев. По информации службы, за январь–март 2026 года россияне подали 4,8 млн деклараций с заявленными вычетами и 1 млн заявлений по упрощённой процедуре.
В настоящее время, по данным ФНС, уже проверено 65% поступивших деклараций. В ведомстве отдельно разъяснили, что основные причины отказа в предоставлении вычета связаны с неправильным заполнением документов и отсутствием подтверждающих право на вычет бумаг.
Ранее налоговая служба опровергла информацию о блокировке счетов физических лиц из-за несданной декларации 3-НДФЛ.