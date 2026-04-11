ФНС опровергла сообщения о сбое при подаче декларации 3-НДФЛ

ФСБ рассекретила данные о строителях крематориев для концлагерей

Tекст: Катерина Туманова

В рассекреченных материалах ФСБ раскрываются подробности задержания весной 1946 года сотрудников немецкой фирмы «Топф и сыновья», проектировавшей и строившей крематории и газовые камеры для концлагерей Освенцим, Бухенвальд, Дахау и других нацистских лагерей, передает РИА «Новости».

В спецсообщении Смерш говорится, что инженеры компании занимались оборудованием для массового уничтожения людей по заказу СС, а также контролировали монтаж и эксплуатацию этих установок.

В документах содержатся признания ключевых инженеров: Курта Прюфера, главного конструктора всех типов крематориев, Карла Шульце, отвечавшего за вентиляцию газовых камер, и Фрица Зандера, утверждавшего проекты лагерных печей.

По словам Прюфера, первый заказ на строительство крематория поступил в 1940 году, а к 1944 фирма возвела четыре крематория в Освенциме. Шульце на допросе рассказал, что лично наблюдал, как эсэсовцы гнали сотни мужчин, женщин и детей в барак, связанный с газовой камерой, и на следующий день видел раздетые тела, подготовленные для сожжения.

Зандер признал, что вся группа инженеров занималась усовершенствованием крематориев для увеличения их мощности, и что в 1942 году был разработан проект конвейерного крематория для массового сожжения. По его словам, новый тип печи должен был увеличить производительность в десять раз.

На вопрос о причинах участия в проектировании средств массового уничтожения инженеры ссылались на обязательства перед фирмой и угрозы со стороны СС и гестапо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в годовщину освобождения узников нацистского концлагеря стало известно, как советские подпольщики спланировали восстание зондеркоманды Освенцима. Минобороны запустило мультимедийный проект ко Дню памяти жертв Холокоста.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД рассказывала, как поучаствовать в суде над нацистами.