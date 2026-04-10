Подростка в Ленобласти задержали за шесть поджогов объектов железной дороги
В Ленинградской области задержали подростка по подозрению в поджоге релейных и батарейных шкафов на железной дороге, действия совершались по указанию куратора.
Задержание 16-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении поджогов на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги, провели сотрудники полиции и ФСБ, передает ТАСС.
По данным пресс-службы управления МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу, юноша совершил поджоги одного батарейного и пяти релейных шкафов на железнодорожных путях станции Токсово, а также на перегонах Девяткино – Капитолово и Токсово – Пери.
«Установлено, что, находясь на железнодорожных путях станции Токсово и перегонов Девяткино – Капитолово, Токсово – Пери, злоумышленник совершил поджоги при помощи легковоспламеняющейся жидкости по указанию, поступившему от неустановленного куратора через мессенджер», – отметили в пресс-службе.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ – террористический акт. Следственные действия продолжаются, устанавливаются обстоятельства и возможные сообщники.
