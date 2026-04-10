Священник призвал к строгому посту в Великую пятницу
В Великую пятницу, когда в Церкви вспоминают распятие Господа Иисуса Христа, верующие призываются к максимально строгому посту, какой для них возможен, рассказал глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
Козлов сообщил, что в Великую пятницу, когда вспоминают распятие Господа Иисуса Христа, верующие призываются к максимально строгому посту, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что даже те, кто не придерживался ограничений в Великий пост, в этот день призываются к самому строгому воздержанию, насколько это возможно по состоянию здоровья, возрасту и жизненным обстоятельствам.
После завершения основного этапа Великого поста начинается последняя неделя перед Пасхой, которая считается самой строгой. Каждый день этой недели называют великим. В этот период священники рекомендуют отказаться от мяса, яиц, молочных продуктов и, за исключением отдельных дней, от рыбы. В монастырях требования поста еще жестче, хотя допускается употребление алкоголя в определенные дни.
Самые строгие ограничения действуют именно в Страстную неделю, а особенно в Великую пятницу. В этот день верующим рекомендуется полностью воздержаться от пищи, однако на практике многие ограничиваются хлебом и водой. Меру поста советуют обсуждать индивидуально со священником.
Страстная пятница является самым строгим днем Великого поста с максимальным ограничением пищи. В течение всей Страстной недели верующие отказываются от мяса, молочных продуктов, яиц и рыбы.