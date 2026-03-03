Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.0 комментариев
Центр «Наследие» получил благодарность мэра Москвы за вклад в благотворительность
В День некоммерческих организаций коллектив Центра «Наследие» был удостоен благодарности мэра Москвы Сергея Собянина за вклад в развитие общественной и благотворительной деятельности столицы.
Торжественная церемония вручения Благодарностей Мэра Москвы за развитие общественной и благотворительной деятельности прошла в Павильоне № 44 ВДНХ, передает сайт Центра «Наследие».
В тексте благодарности мэр Москвы Сергей Собянин отметил: «Благодарю Вас за активную благотворительную и общественную деятельность, вклад в реализацию социально значимых проектов в городе Москве». Высокая оценка стала признанием многолетней работы Центра «Наследие» по поддержке жителей, укреплению духовно-нравственных ценностей и реализации значимых инициатив в столице.
С 2021 года Центр реализует социальные, просветительские и благотворительные проекты, оказывая помощь более чем 5 тыс. москвичам, в том числе детям-сиротам, пожилым гражданам, людям с инвалидностью, многодетным и малоимущим семьям. Продовольственная и гуманитарная помощь направляется в учреждения социальной защиты, а также через благотворительные и религиозные организации, включая Марфо-Мариинскую обитель и Сретенский монастырь.
Центр организует образовательные мероприятия для молодежи, пожилых людей и уязвимых групп, а также сотрудничает с Департаментом труда и социальной защиты Москвы, проводя экскурсии и поездки для социально незащищенных категорий. Значимая часть деятельности связана с сохранением духовных традиций: по программе «Православные рубежи России» святыни передаются в храмы столицы и области.
Центр также реализует гуманитарные и патриотические акции, поддерживает добровольчество и организует передачи гуманитарной помощи в рамках программы «Наследие Донбасса». Одним из знаковых событий стала церемония передачи останков летчика Петра Оконечникова Казахстану, прошедшая на Поклонной горе. Центр «Наследие» неоднократно отмечался благодарностями и признанием государственных и общественных организаций за вклад в развитие социальной среды Москвы.