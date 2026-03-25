Глава МАГАТЭ заявил о возможности вывоза урана из Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Иран обладает значительным объемом обогащенного урана, который при необходимости может быть либо транспортирован в другую страну, либо разбавлен до более низкой концентрации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси.

В интервью Corriere della Sera Гросси подчеркнул, что «иранская ядерная программа обширна и амбициозна», охватывая не только объекты Фордо, Исфахана и Натанза.

По словам руководителя МАГАТЭ, уровень обогащения иранского урана достигает 60%, что почти соответствует военному назначению. Он отметил: «Он (материал) может быть перенесен в другую страну или разбавлен до гораздо более низкого уровня».

Гросси также обратил внимание на то, что в последние годы Иран значительно продвинулся в развитии своей ядерной инфраструктуры: были внедрены современные центрифуги и построены новые заводы, осуществляются процессы по переработке и металлизации урана. По его мнению, завершение действия соглашения по иранской ядерной программе стало одной из причин текущей нестабильности в регионе.

Американские власти совместно с региональными посредниками рассматривают возможность организации высокоуровневых мирных переговоров с Ираном и ожидают ответа Тегерана на свои предложения.