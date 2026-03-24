Матвиенко призвала театры отказаться от погони за хайпом

Tекст: Ольга Иванова

Российские театры должны сохранять свое уникальное творческое наследие и высокий авторитет, не жертвуя качеством ради сиюминутной популярности, передает РИА «Новости». Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с представителями театрального сообщества.

Матвиенко подчеркнула: «Безусловно, нужно сохранять наше уникальное творческое наследие и высокий авторитет отечественных театров в глазах зрителей – не гнаться за дешёвым сиюминутным хайпом, жертвуя качеством спектаклей». Она отметила, что эта позиция поддерживается профессиональным сообществом, в том числе Союзом театральных деятелей.

По ее словам, Союз театральных деятелей под руководством Владимира Машкова и Валерия Гергиева сейчас играет важную роль в сфере культуры и готов более активно участвовать в обсуждении репертуарной политики, кадровых вопросов и награждений. Матвиенко считает, что к мнению Союза нужно обязательно прислушиваться, поскольку его голос обретает все больший вес.

