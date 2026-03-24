Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.
Базу США в Ираке обстреляли из замаскированной легковушки
Противники американского присутствия в Ираке нанесли удар по военной базе США, использовав спрятанную в багажнике гражданской машины реактивную установку, сообщают Telegram-каналы.
В багажном отделении автомобиля установили десять направляющих 107-мм ракет, с помощью этой замаскированной РСЗО возле международного аэропорта Багдада обстреляли базу США «Виктория», передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель».
Транспортное средство после выполнения боевой задачи загорелось. Примененная установка Fajr-1 представляет собой иранскую копию китайской системы Тип 63 разработки начала 1960-х годов.
Тегеран освоил производство данного вооружения после окончания ирано-иракской войны. Дальность полета реактивных снарядов массой 18,8 кг достигает 8500 метров.
Время полного залпа составляет всего семь секунд. В арсенале имеются различные типы боеприпасов, включая зажигательные и снаряды с готовыми поражающими элементами.
Ранее американский самолет Palm Jet подвергся удару в районе иракской базы «Виктория».