Глава МИД Армении признал сотрудничество с СНБ

Глава МИД Армении Мирзоян объяснил детали сотрудничества с СНБ
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что его взаимодействие со Службой национальной безопасности (СНБ) ограничивалось «предоставлением экспертной помощи в одной специфической области».
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что его взаимодействие со Службой национальной безопасности (СНБ) страны нельзя ставить в один ряд с деятельностью архиепископа Езраса Нерсисяна во времена КГБ СССР, передают «Новости Армении».
По словам главы МИД, подобные вопросы имеют ярко выраженную политическую мотивацию, и он уже не раз давал исчерпывающие пояснения по этой теме.
Мирзоян подчеркнул, что был привлечён к сотрудничеству с СНБ в качестве эксперта в одной из важных сфер. Министр отметил, что, несмотря на свою оппозиционную позицию по отношению к властям в тот период, он посчитал интересы государства выше личных взглядов и согласился оказать экспертную помощь.
Глава МИД заверил, что это сотрудничество продлилось недолго и быстро завершилось. Мирзоян повторил, что его взаимодействие с СНБ ограничивалось исключительно профессиональной поддержкой.