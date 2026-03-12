  • Новость часаСтало известно об авиаударе США по ядерному объекту Талеган-2 в Иране
    Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    Тимофей Бордачёв США в Иране увидели границы возможного

    Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.

    12 марта 2026, 11:14 • Новости дня

    Абдразаков возглавил Михайловский театр и пообещал новые имена зрителям

    Новый худрук Михайловского театра Абдразаков обещал сохранять традиции и открывать таланты

    Tекст: Мария Иванова

    Народный артист России Ильдар Абдразаков, возглавив Михайловский театр, пообещал бережно развивать его традиции и открывать новые имена на сцене.

    Народный артист России Ильдар Абдразаков официально вступил в должность художественного руководителя, передает ТАСС.

    Певец подчеркнул, что намерен направить энергию на развитие культурного учреждения. «Михайловский театр – это уникальный мир с богатейшей историей, блистательной труппой и преданной, чуткой публикой», – написал он в соцсетях.

    Новый руководитель заверил, что продолжит работу и в Севастопольском театре оперы и балета. По его мнению, взаимодействие двух коллективов откроет новые горизонты и подарит зрителям яркие совместные проекты.

    Между тем глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев поздравил коллегу с назначением. Дирижер назвал певца своим младшим другом и пожелал ему большого успеха на новом посту.

    Ранее театром на протяжении порядка десяти лет руководил Владимир Кехман. Трудовые отношения с ним стороны прекратили по взаимному согласию в январе 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, народный артист России Ильдар Абдразаков стал новым художественным руководителем Михайловского театра.

    Владимир Кехман покинул эту должность в январе.

    11 марта 2026, 13:44 • Новости дня
    «Единая Россия» предложила новые меры для защиты трудовых прав граждан

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Партия «Единая Россия» предложила изменить законодательство для борьбы с практикой заключения гражданско-правовых договоров вместо трудовых, что лишает работников социальных гарантий.

    Законодательная инициатива партии «Единая Россия» предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Замруководителя фракции Андрей Исаев сообщил, что поправки направлены на защиту прав граждан, чьи работодатели заключают с ними гражданско-правовые договоры вместо трудовых.

    Парламентарий отметил: «Бывают случаи, когда работодатели злоупотребляют создавшейся ситуацией и выдают трудовые отношения за гражданско-правовые. То есть с работником заключается не трудовой договор, а договор об оказании услуг гражданско-правового характера. Для работника это означает, что он лишается законных прав на отпуск, на зарплату не ниже минимального размера оплаты труда, нормирования рабочего времени, охрану труда и целого ряда других социальных гарантий, которые вытекают из трудового законодательства».

    Законопроект вводит четкие признаки трудовых отношений, основанные на позиции Верховного суда 2018 года. Среди них: систематическая работа у работодателя, фактическое признание трудовых отношений, регулярные выплаты и участие работника в создании прибыли. Эти признаки позволят государственным органам точнее определять факт наличия трудовых отношений.

    Государственная инспекция труда (Роструд) получит полномочие выносить предписания о переоформлении договоров и устранении нарушений. Сейчас такие нарушения выявляются только при расследовании несчастных случаев. В случае отказа исполнить предписание, инспекция сможет обратиться в суд.

    Поправки в КоАП предусматривают, что нарушение прав каждого работника будет считаться отдельным правонарушением, что повысит ответственность работодателей. Законопроект в случае принятия вступит в силу с 1 марта 2027 года.

    11 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    Иран объявил о смене стратегии против США и Израиля
    Иран объявил о смене стратегии против США и Израиля
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран изменяет свою военную стратегию в отношении США и Израиля, сообщил центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия».

    Штаб заявил о завершении политики ответных ударов и переходе к принципу «удар за ударом», передает РИА «Новости».

    «Политика ответных ударов закончилась, отныне нашим подходом будет удар за ударом», – говорится в заявлении, опубликованном агентством Fars.

    Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о намерении продолжать удары по американским и израильским целям до достижения «полной капитуляции противника».

    В среду Иран объявил о будущих ударах по связанным с США и Израилем банкам.

    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    12 марта 2026, 01:57 • Новости дня
    Генпрокуратура потребовала изъять имущество Александра Галицкого
    Генпрокуратура потребовала изъять имущество Александра Галицкого
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Генпрокуратура России предъявила иск о конфискации имущества бизнесмена Александра Галицкого на сумму свыше 8 млрд рублей, сообщил источник, близкий к Генпрокуратуре.

    Ведомство считает Галицкого участником экстремистского объединения, поддерживающего вооруженные силы Украины, передает ТАСС.

    «Галицкий продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России и значительными финансовыми ресурсами», – указано в иске.

    Среди активов бизнесмена – квартира и пять машино-мест в Москве, коттедж с жилым домом, хозблоком и гаражом, а также земельный участок в Московской области общей стоимостью более 1 млрд рублей. На счетах Галицкого находится более 7 млрд рублей.

    По мнению Генпрокуратуры, наличие у Галицкого таких активов способствует развитию финансовой базы экстремистского объединения. В иске указано, что эти средства обеспечивают Галицкому и его венчурному фонду возможность продолжать экономическую деятельность, которая, учитывая их идеологию, создает угрозу национальной безопасности России.

    Ответчики также, как подчеркивается в иске, могут использовать материальные ресурсы для поддержки киевского режима и его вооруженных формирований. В связи с этим Генпрокуратура требует обратить имущество Галицкого в доход государства. Также ведомство просит наложить обеспечительные меры: арестовать все движимое и недвижимое имущество бизнесмена, временно ограничить его выезд за границу, запретить открытие новых счетов и поручить Федеральной службе судебных приставов розыск имущества должника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура подала иск в Тверской суд Москвы с требованием изъять активы бизнесмена Александра Галицкого и фонда Almaz Capital Partners в пользу государства. Сообщается, что венчурный фонд Галицкого за несколько лет направил более 50 млн долларов украинским оборонным компаниям, связанным с производством вооружений.

    11 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Bloomberg: «Нефтяная армада» из 25 супертанкеров направилась в Красное море
    Bloomberg: «Нефтяная армада» из 25 супертанкеров направилась в Красное море
    @ ALI HAIDER/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Флотилия из 25 супертанкеров направляется к терминалу Янба в Красном море, чтобы вывезти 50 млн баррелей нефти сорта Arab Light, пишет Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов.

    Как сообщает Bloomberg, Эр-Рияд таким образом стремится частично восстановить экспорт нефти в условиях ограничений, связанных с перекрытием Ормузского пролива, передает РБК.

    Ранее компания Saudi Aramco, которая сокращала добычу, предложила реализовать нефть через серию редких тендеров. Как уточняют источники, речь может идти о трех сортах: Arab Extra Light, Arab Heavy и основном – Arab Light.

    При этом, по информации Reuters, Saudi Aramco обратилась к своим покупателям с просьбой предоставить два альтернативных плана отгрузки: либо через порт Рас-Таннура в Персидском заливе, для чего требуется проход через Ормузский пролив, либо через Янбу в Красном море, который подходит только для экспорта Arab Light.

    Кроме того, нефтяная компания объявила о продлении срока подачи заявок покупателей до пятницы. Обычно распределение квот происходит примерно 10-го числа каждого месяца.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о риске остановки добычи нефти, связанной с Ормузским проливом. Он подчеркнул, что переключение поставок ближневосточной нефти без Ормузского пролива нереально.

    11 марта 2026, 11:48 • Новости дня
    Трамп потребовал от Ирана немедленно убрать мины из Ормузского пролива

    Трамп пригрозил взрывать иранские корабли за минирование Ормузского пролива

    Трамп потребовал от Ирана немедленно убрать мины из Ормузского пролива
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о готовности уничтожать любые корабли, пытающиеся установить минные заграждения в Ормузском проливе.

    «Если Иран установил какие-либо мины в Ормузском проливе... мы хотим, чтобы их убрали немедленно!» – написал Трамп в соцсетях, передает Bloomberg.

    Он добавил, что очистка вод станет гигантским шагом в правильном направлении.

    Политик уточнил, что Соединенные Штаты используют все возможности для окончательного устранения любой угрозы судоходству. За последние часы американские военные уже уничтожили десять неактивных катеров или кораблей, предназначенных для минирования. Вашингтон намерен любой ценой обеспечить бесперебойный транзит нефти через этот стратегический маршрут.

    Заявление прозвучало после сообщений разведки о размещении Тегераном нескольких десятков мин в последние дни. Центральное командование США продолжает наносить удары по иранским судам и складам боеприпасов. По имеющимся данным, в арсенале Ирана находится более пяти тысяч морских мин для быстроходных лодок.

    Ранее американская разведка получила сведения о начале минирования Ираном судоходного коридора в Ормузском проливе. Центральное командование ВС США отчиталось об уничтожении 16 иранских кораблей-заградителей вблизи этой водной артерии.

    12 марта 2026, 00:55 • Новости дня
    Фонд Александра Галицкого переводил деньги на Украину

    Фонд Александра Галицкого передал оборонным компаниям Украины свыше 50 млн долларов

    Фонд Александра Галицкого переводил деньги на Украину
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Венчурный фонд Александра Галицкого за несколько лет направил более 50 млн долларов украинским оборонным компаниям, связанным с производством вооружений, сообщил источник, близкий к Генпрокуратуре России.

    Генпрокуратура подала иск о признании бизнесмена Галицкого и корпорации Almaz Capital Partners, LTD экстремистским объединением, передает РИА «Новости».

    В иске указывается, что за последние годы венчурный фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

    По данным Генпрокуратуры, указанные средства направлялись на прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых входят признанные в России террористическими и экстремистскими организациями формирования, такие как «Азов», «Айдар» и «Правый сектор».

    Кроме того, в иске говорится, что дочерние структуры фонда взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского, через которую осуществляется сбор средств на закупку вооружения, техники и провизии для нужд вооруженных сил Украины.

    Также утверждается, что Галицкий как управляющий партнер определил оказание финансовой помощи Украине одним из ключевых направлений деятельности инвестиционного холдинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура подала иск в Тверской суд Москвы с требованием изъять активы бизнесмена Александра Галицкого и фонда Almaz Capital Partners в пользу государства.

    12 марта 2026, 00:29 • Новости дня
    Небензя счел голосование СБ ООН по российской резолюции «проверкой на вшивость»

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал голосование по российской резолюции по Ближнему Востоку в Совбезе театром абсурда и «проверкой на вшивость».

    «Это голосование – лакмусовая бумажка и, простите за выражение, проверка на вшивость», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    Он добавил, что Россия глубоко разочарована отказом Совбеза принять столь востребованную резолюцию.

    По словам Небензи, документ России не противоречил предложению Бахрейна, которое содержало требование к Ирану прекратить атаки на арабские страны и было принято СБ ООН ранее, Россия при голосовании воздержалась.

    Итоги голосования он охарактеризовал как позор и театр абсурда. Постпред также подчеркнул, что Россия будет продолжать прилагать все возможные усилия для скорейшего прекращения конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Небензя обвинил оппонентов в «нелепой попытке оправдаться за боязнь поддержать инициативу», даже если она является взвешенной и деполитизированной.

    Он отметил, что ответственность за негативные последствия будет лежать на тех членах Совета, кто проявил недобросовестность и безответственность. Небензя не исключил сценарий, при котором Москва может снова предложить на рассмотрение Совета Безопасности проект резолюции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны. В тексте резолюции не упоминаются действия США и Израиля, а также отсутствуют призывы к этим странам остановить атаки против Ирана. Небензя заявил, что Совбез ООН одобрил несбалансированную резолюцию, которая может трактоваться как разрешение на продолжение агрессии против Ирана.

    Затем СБ рассмотрел проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке, документ был предложен Россией. В поддержку резолюции выступили четыре государства, девять стран воздержались, а США и Латвия проголосовала против российского проекта. Для принятия документа требовалось девять голосов в его поддержку.

    11 марта 2026, 19:02 • Новости дня
    Инфраструктура «Турецкого потока» на Кубани подверглась атаке украинских БПЛА

    «Газпром» сообщил об атаке БПЛА ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» на Кубани

    Инфраструктура «Турецкого потока» на Кубани подверглась атаке украинских БПЛА
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компрессорная станция «Русская» в Краснодарском крае подверглась атаке средствами воздушного нападения.

    Станция расположена в Анапском районе в пяти километрах от Черноморского побережья и является начальной точкой газопровода «Турецкий поток», передает РИА «Новости».

    «Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России – компрессорная станция «Русская», – сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

    Минобороны России уточнило, что за атакой стоит Киев, целью было прекращение поставок газа европейским потребителям.

    В районе станции «Русская» российские военные сбили десять беспилотников, объект не получил повреждений. Также украинские военные пытались нанести удары по станции «Береговая» вблизи Туапсе, обслуживающей «Голубой поток», однако атаки были предотвращены.

    Всего за последние две недели силовые структуры отразили 12 нападений на объекты «Газпрома» на юге России.

    На прошлой неделе Минтранс России сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

    11 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек

    Миланович раскритиковал идею единой обороны ЕС за неэффективность

    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хорватский президент Зоран Миланович усомнился в возможности создания общей оборонной политики в Евросоюзе и выразил скептицизм по поводу единства его членов.

    Президент Хорватии Зоран Миланович подверг критике предложение о создании совместной оборонной системы Евросоюза. По словам Милановича, идея европейского гипергосударства с общей внешней и оборонной политикой обречена на провал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Хорватское радио и телевидение.

    «Европа – это стая кошек, домашних кошек, каждая убежит в свою сторону, это не волки», – заявил Миланович, подчеркивая, что каждая страна Евросоюза в вопросах обороны заботится только о собственных интересах.

    В декабре власти Хорватии подписали договоры на закупку 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR у Франции, модернизацию ранее приобретенных французских самолетов Rafale, а также на приобретение 44 танков Leopard 2A8 в Германии. Также страна планирует закупить 420 тяжелых грузовиков Tatra на сумму около 2 млрд евро посредством европейского кредитного инструмента SAFE. В октябре парламент Хорватии одобрил возвращение обязательной военной службы сроком на два месяца, а в феврале-марте было отправлено первые порядка 700 повесток.

    Ранее Миланович раскритиковал политику Евросоюза в отношении Грузии. Он также назвал Украину «слишком капризной» для ЕС и заявил, что перспективы вступления Украины в Евросоюз нереалистичны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хорватия отказалась отправлять своих солдат на Украину, даже если европейские страны создадут военный контингент для участия в миротворческой миссии.

    11 марта 2026, 21:11 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    Военный КСИР Фадави заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель группы советников КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке, и допустил пленение американских военных.

    Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке, заявил руководитель группы советников командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави. Он сообщил, что удары были нанесены по всем военным объектам США в регионе, передает РИА «Новости».

    «Не прошло и нескольких дней, все их базы были уничтожены. Мы нанесли удары по всем базам США в регионе», – сказал Фадави в эфире иранского телевидения.

    По словам Фадави, также существует высокая вероятность того, что иранские военные взяли в плен американских солдат, однако он не представил подтверждающих доказательств. Он отметил, что вероятность такого развития событий весьма велика, но подробностей не привел.

    Кроме того, Фадави подчеркнул, что у Ирана есть ракеты, способные запускаться из-под воды, и страна готова их применить в случае необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран перестроил военную тактику, сделав основной целью атаки американскую ПВО и системы раннего предупреждения.

    Ранее в среду власти Ирана заявили о подготовке сокрушительного ответа США и Израилю за удары по жилым кварталам и гибель мирных жителей.

    В свою очередь, Вашингтон обратился к Бухаресту с просьбой временно усилить авиабазу на востоке Румынии для поддержки операций на Ближнем Востоке.

    11 марта 2026, 17:46 • Новости дня
    Тело пропавшего под Звенигородом ребенка нашли в 800 м от пролома льда
    Тело пропавшего под Звенигородом ребенка нашли в 800 м от пролома льда
    @ t.me/findchild

    Tекст: Ольга Иванова

    В Звенигороде поисковые службы нашли тело мальчика на расстоянии 800 метров от места предполагаемого провала под лед.

    Тело одного из троих пропавших детей было найдено в 800 метрах от места, где они предположительно ушли под лед в подмосковном Звенигороде, передает ТАСС. Представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий уточнила: «В ходе расследования уголовного дела о безвестном исчезновении троих детей в городе Звенигороде и проводимых поисковых мероприятий обнаружено тело одного из мальчиков в воде, около 800 метров от места, где предположительно дети провалились под лед».

    Напомним, что поиски детей велись с 7 марта после их исчезновения у водоема в Звенигороде. Ранее представители МЧС подтвердили информацию об обнаружении тела одного из детей.

    Напомним, спасатели обследовали свыше 19,4 км акватории Москвы-реки в районе поисков пропавших детей. Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту исчезновения троих подростков в подмосковном Звенигороде.


    11 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    Военный эксперт: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»

    Военный эксперт Кнутов: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»

    Военный эксперт: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев не оставляет попыток рассорить Москву и Вашингтон и вынудить Дональда Трампа изменить курс на поддержку украинской стороны. Для этого противник использует различные провокации, одной из которых стал удар по Брянску, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, ответом на террористические действия ВСУ может стать новый удар «Орешником».

    «Британские специалисты давно приспособили Су-24 для использования ракет Storm Shadow и SCALP-EG. ВС России с тех пор активно работают над тем, чтобы вывести из строя эти бомбардировщики», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. Он допустил, что противник смог восстановить часть самолетов, которые были повреждены, а также получил из Британии новую партию оружия.

    «Перед нанесением удара проводилась разведка. По всей видимости, нашли уязвимость в нашей системе ПВО, и это позволило ракетам на предельно малой высоте обойти зоны поражения зенитно-ракетных батарей», – предположил собеседник. По его мнению, цель Украины – создать провокацию, сорвать переговорный процесс и ухудшить отношения Москвы и Вашингтона. Неслучайно атака была проведена на следующий день после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Украинское руководство пытается спровоцировать российскую армию на ответный удар, чтобы потом европейские телеканалы носились с камерами и снимали сюжеты о том, как «русские варвары» убивают мирных граждан. Все это затем вынесли бы на обсуждение в Совбез ООН. И наконец, европейцы попытались бы повлиять на Трампа, чтобы тот изменил свое отношение к России», – детализировал Кнутов. Он с сожалением отметил, что такие провокации будут повторяться.

    «В этой связи важно продолжать расширять буферную зону на глубину примерно 100 км. Это позволит обезопасить приграничные регионы. Кроме того, необходимо выявлять места базирования Су-24, а также пункты доставки крылатых ракет. Удары должны наноситься как по непосредственно аэродромам и бомбардировщикам, так и портам, где базируются грузы», – считает аналитик.

    «Предупреждение поставок оружия является наилучшей защитой от ударов по российским городам», – подчеркнул он. Также, продолжил спикер, стоило бы отработать «Кинжалами» по британскому предприятию, расположенному на Украине, для обслуживания и капитального ремонта военной техники.

    Собеседник не исключает и нового удара «Орешником». Кнутов напомнил, что в ноябре 2024 года в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия российские войска нанесли удар по «Южмашу» новейшей ракетной системой.

    «Применение сейчас «Орешника» было бы справедливым и оправданным. Но нужно выбрать достойную цель. Удар должен быть нанесен по крупному оборонному предприятию, которое имеет важную роль в военно-промышленном комплексе Украины», – акцентировал Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. По его мнению, Киев согласовал удар с Лондоном. «Время удара удивительно совпадает с разговором Путина и Трампа. О чем таком договорились два президента, что британцы посчитали необходимым применить ракеты, которых осталось не так много, по стационарной цели, которая находится рядом с границей?» – задается он вопросом.

    «То, как ее поразили, вполне понятно: перегрузка локальной части ПВО с помощью «дроноспама» – за сутки больше 200 БПЛА – и когда все ЗРК стояли уже с опустошенными пусковыми, пустили Storm Shadow, против которых только «Панцири» могли работать», – добавил Васильев. Эксперт напомнил, что Британия сначала не поддержала агрессию США против Ирана.

    «Большинство стран Персидского залива, особенно Катар, – это де-факто колонии Британии и ее финансовые активы. А еще эта война влечет за собой передел на рынке мирового страхования морской торговли. То есть и тут идет скрытый конфликт между США и Британией, и очень вероятно, что удар по Брянску, это отголоски этого конфликта в связи с какими-то решениями Путина в иранском вопросе», – заключил Васильев.

    Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ во вторник ударили по городу Брянску семью ракетами Storm Shadow. По данным СМИ, удар был произведен украинскими бомбардировщиками Су-24 из Одесской области. Официального подтверждения этой информации нет.

    В результате атаки шесть человек погибли, еще 42 пострадали. «29 человек госпитализированы, среди них несовершеннолетний, его состояние стабильное. Из Москвы в Брянск прибыло восемь реанимационных бригад. Принято решение девять пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, транспортировать в специализированные федеральные медицинские центры», – написал Богомаз.

    20 человек находятся в лечебных учреждениях Брянска, 13 пострадавшим была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. По словам губернатора региона, в 23.39 мск 10 марта пожарные расчеты завершили работы по ликвидации возгорания, возникшего в результате ракетного удара.

    «В настоящее время на месте трагических событий проводится осмотр следователями следственного управления СК РФ. Ведется комиссионная работа по оценке ущерба и закрытию контура жилых домов и зданий, получивших повреждения», – добавил Богомаз. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса (террористический акт), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    По данным следствия, теракт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины. «Они действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России», – говорится в заявлении Петренко.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по мирному населению был нанесен преднамеренно. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала от мирового сообщества осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам города. Однако в ООН ограничились сухим комментарием.

    «Я не видел именно это конкретное сообщение, но мы ясно заявляли, что выступаем против ударов по гражданским и гражданской инфраструктуре, где бы они ни происходили», – сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Про Бучу Секретариат ООН что только не рассказывал, а остальное не видит», – обратила внимание Захарова.

    Она заявила о вопросах к международной организации. «Зачем они тогда вообще все нужны, представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, что они делают? Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН», – отметила дипломат в эфире радиостанции «Спутник».

    12 марта 2026, 08:26 • Новости дня
    Мировые цены на нефть резко выросли после атак на танкеры

    Нефть подорожала на 9% из-за атак на танкеры у берегов Ирака

    Мировые цены на нефть резко выросли после атак на танкеры
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость углеводородов резко выросла на фоне сообщений о нападении на грузовые суда в акватории ближневосточного государства и приостановке работы местных портов.

    Майские фьючерсы на марку Brent подскочили до 100,72 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Котировки сорта WTI также показали уверенный рост, достигнув отметки 94,91 доллара. Рынки остро реагируют на обострение геополитической обстановки.

    Резкий скачок котировок спровоцировала информация о временном закрытии нефтяных терминалов Ирака. Это решение власти приняли после нападения на два танкера вблизи порта Басра. Инвесторы опасаются серьезных перебоев в поставках сырья.

    Для стабилизации ситуации члены Международного энергетического агентства договорились высвободить 400 млн баррелей из резервов. Однако аналитики сомневаются в долгосрочной эффективности экстренных мер поддержки рынка.

    «Раскрытие МЭА данных о запасах нефти может быть лишь временным решением», – считает стратег Moomoo ANZ Тина Тенг. По ее мнению, остановка добычи на Ближнем Востоке грозит дефицитом предложения.

    Напряженность в регионе сохраняется из-за обмена ударами между Ираном, Израилем и США. Судоходство через Ормузский пролив, где проходит 20% мировой нефти, значительно сократилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, работа нефтяных портов Ирака приостановилась после серии атак на танкеры.

    Ранее сообщалось, что цена нефти Brent превысила 100 долларов за баррель.

    11 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    МИД связал удар Киева по Брянску с заявлениями США о «переломном моменте» в переговорах

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство связало удар по Брянску с попыткой Запада сорвать переговоры по урегулированию на Украине.

    Удар Вооружённых сил Украины по Брянску совпал с заявлениями Белого дома о перспективах мирного процесса, отмечает РИА «Новости». В МИД России подчеркнули: «Неслучайно и совпадение по времени этой атаки с сигналами из Вашингтона, в которых выражается надежда на то, что в переговорах по украинскому урегулированию наступил переломный момент, а достижение мира вполне реально».

    Дипломаты считают, что атака была попыткой сорвать переговоры и спровоцировать эскалацию на фронте. МИД возложил ответственность за удар на «западных кураторов Киева», отметив, что подобные действия невозможны без их прямой поддержки.

    Москва потребовала от ООН дать объективную оценку произошедшему, предупредив, что отсутствие реакции будет расценено как одобрение действий Владимира Зеленского.

    Ранее спецпосланник Стивен Уиткофф выразил уверенность, что процесс урегулирования на Украине движется вперёд, и США сохраняют оптимизм относительно окончания конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар ракетами Storm Shadow по Брянску стал возможен только при непосредственном участии специалистов из Британии.

    Также Песков назвал одной из основных задач спецоперации на Украине предотвращение повторения подобных атак по российским городам.

    Украина применяла не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска.

    В результате ракетной атаки украинских формирований на предприятие в Брянске погибли шесть человек и пострадали 42 мирных жителя.

    11 марта 2026, 17:23 • Новости дня
    Венецианскую биеннале пригрозили лишить финансирования за приглашение России

    ЕК заявила о лишении гранта в два млн евро Венецианской биеннале за приглашение России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венецианская биеннале рискует потерять грант на два млн евро из-за допуска России к участию в выставке в этом году, сообщили в Еврокомиссии.

    Еврокомиссия может лишить Венецианскую биеннале гранта в размере два млн. евро за приглашение России открыть собственный павильон на выставке. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    «Это грант в размере два млн евро на период в три года», – заявил Ренье. Он уточнил, что средства из гранта идут на обучение и кинопроизводство.

    Россия последний раз представляла свой проект в павильоне на Венецианской биеннале в 2021 году, тогда экспозиция получила почетное упоминание жюри.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Еврокомиссия заявила, что участие представителей России в Венецианской биеннале якобы противоречит антироссийскому санкционному режиму ЕС.

    До этого Украина потребовала от организаторов биеннале запретить участие российской делегации после их долгого отсутствия.

    Напомним, российский павильон должен открыться на выставке 9 мая и будет работать до 22 ноября 2026 года, представляя проект «Дерево укоренено в небе» с акцентом на искусство регионов России.


