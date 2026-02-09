Москалькова рассказала о возвращении пленных с Украины без нормальной одежды

Tекст: Елизавета Шишкова

Москалькова на заседании комитета Государственной думы по развитию гражданского общества заявила, что российские военнослужащие возвращаются из плена на Украине в «бог знает какой одежде», передает ТАСС.

По словам Москальковой, военные встречают вернувшихся, обеспечивают их одеждой, а белорусская сторона предоставляет помещения, питание, необходимые вещи и медицинскую помощь.

Москалькова подчеркнула: «Наши ребята были возвращены, как обычно, бог знает в какой одежде. Их военные наши встретили, одели. Все это происходило при непосредственном участии белорусов. Они нам предоставляют помещения, кормят всех пленных, [предоставляют] кому нужны какие-то вещи или лекарства, здесь же стоят скорые помощи, кому нужны. Большую роль играют наши белорусские товарищи».

Кроме того, Москалькова сообщила, что украинская сторона предоставила подтверждения передачи посылок из дома для российских военнослужащих, находящихся в плену. Она отметила, что все пленные получили посылки с теплыми вещами и продуктами, что подтверждено фотографиями. Последний обмен посылками и письмами между Россией и Украиной состоялся в декабре.

Напомним, Минобороны России провело обмен пленными, в результате которого были освобождены 157 российских военнослужащих и трое гражданских.

Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, а также о нарушениях международных норм обращения с пленными.

Также Москалькова передала киевскому режиму перечень из 90 политзаключенных на Украине.