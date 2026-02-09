  • Новость часаРостех разработал барражирующий боеприпас с Х-образным крылом
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Евразийство следует переименовать в евроордынство

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскребы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    9 февраля 2026, 06:50 • Новости дня

    В Ростехе заявили о работе над беспилотными танками

    Tекст: Катерина Туманова

    В России ведутся разработки беспилотных танков, в соответствии с тенденциями развития и модернизации техники с учетом современных требований в ведении боевых действий, заявил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

    По его словам, танки будут совершенствоваться с учетом новых реалий, которые связаны с развитием беспилотных технологий.

    «Уверен, что танк был, есть и еще долго будет грозной ударной силой на поле боя. Другой вопрос, что танк, возможно, станет беспилотным и сильно изменится – работы в этом направлении ведутся во всем мире, и у нас тоже», – сказал Оздоев ТАСС.

    До этого Оздоев отмечал, что на вооружение в зону СВО появляется все больше новой и модернизированной техники, в том числе танков Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ. Эти образцы составляют основу бронетанковых войск страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Ростех поставил в войска новые «Зубры» для защиты от дронов. Россия впервые представила модель новейшего спасательного робототехнического морского комплекса R-SAVER-1. Ростех разработал барражирующий боеприпас с Х-образным крылом.

    8 февраля 2026, 09:29 • Новости дня
    Россия впервые показала за рубежом новейшую РСЗО «Сарма»
    @ rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия впервые представила новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма», которая апробируется в зоне СВО, на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде.

    Россия впервые представила за рубежом новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма», применяемую в зоне спецоперации на Украине, на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, передает ТАСС. Натурный образец изделия впервые демонстрируется широкой публике. Партия новых машин уже поступила в войска и проходит апробацию в условиях боевого применения.

    На экспозиции «Сарма» показана как элемент разведывательно-ударного комплекса, предназначенного для нанесения огневого поражения. В состав комплекса также входят беспилотник Supercam S350, который используется для разведки и целеуказания, а также автоматизированная система управления артиллерией «Планшет-А» на шасси «Атлет».

    В рамках выставки «Рособоронэкспорт» проведет отдельную презентацию разведывательно-ударного комплекса с РСЗО «Сарма» 9 февраля. Помимо этого, Россия впервые демонстрирует бронетранспортер БТР-22 и дистанционно управляемый боевой модуль «Баллиста» с 30-мм пушкой 2А42.

    Международная выставка вооружений в Саудовской Аравии проходит с 8 по 12 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Ростех обещал представить на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с дронами.

    Российская оборонная экспортная компания анонсировала мировую премьеру БТР-22 на той же выставке.

    8 февраля 2026, 13:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил содействие ОАЭ в поимке исполнителя покушения на генерала Алексеева

    Востоковед Семенов: Арабский мир не приветствует террористические методы Украины

    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ОАЭ хорошо понимают ужасы терроризма и его последствия. Кроме того, Абу-Даби и Москву связывают долгие годы плодотворного сотрудничества по линии спецслужб, что и обеспечило эффективное задержание преступника, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник.

    «У России и ОАЭ выстроились достаточно плотные контакты по линии взаимодействия спецслужб и правоохранительных органов. Многие аспекты подобного сотрудничества были оговорены еще в договоре о стратегическом партнерстве Москвы и Абу-Даби, подписанном в 2019 году», – напоминает востоковед Кирилл Семенов.

    «В этом документе достаточно подробно описывались намерения сторон о совместном противодействии терроризму и международной преступности. Соответственно, задержание исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева – не разовая операция, а результат долгого и плодотворного сотрудничества», – подчеркивает он.

    «При чем детальная работа с ОАЭ стартовала еще за несколько лет до начала СВО. Соответственно, Москва и Абу-Даби сумели сформировать успешный фундамент взаимодействия спецслужб, который и помогает сторонам осуществлять достаточно сложные операции в кратчайшие сроки», – акцентирует собеседник.

    «Несмотря на то, что взаимные обязанности, обусловленные договором, в данном случае сыграли решающую роль, важно учесть и тот факт, что ОАЭ, как и арабский мир в целом, не приветствуют террористические методы, применяемые Украиной в рамках текущего конфликта. Страны Ближнего Востока хорошо понимают ужасы подобных деяний и всегда стараются дать им отпор», – заключил Семенов.

    Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник. По сообщению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ исполнителем преступления стал россиянин Любомир Корба 1960 года рождения. Его поимка состоялась в Дубае. Как отмечают в Следственном комитете, он прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины.

    Покинуть территорию России злоумышленнику удалось уже через несколько часов после покушения. На месте происшествия был обнаружен пистолет системы Макарова с глушителем и тремя патронами. Следствие назначило более 15 судебных экспертиз, включая генетические, дактилоскопические, трасологические и молекулярно-генетические исследования. Примечательно, что сам Корба является уроженцем Тернопольской области.

    У исполнителя было двое «помощников». Первый, Виктор Васин, был задержан на территории Москвы совместными усилиями ФСБ и МВД. По неподтвержденным данным, он работал в сфере охраны труда и безопасности, имел долговые проблемы. С Корбой якобы был давно знаком – преступники неоднократно обменивались денежными переводами.

    Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Как сообщают в ФСБ, ей удалось скрыться на территории Украины. При этом «Известия», ссылаясь на анонимные источники, пишут, что женщина недавно выставила на продажу свой дом в селе Хорошее в ЛНР на продажу. Работала в Подмосковье в сфере клининга. Незадолго до покушения активно писала в чат дома, где жил генерал, пытаясь узнать код от домофона.

    В свою очередь, «Аргументы и факты» уточняют, что Серебрицкая проживала в одном жилом комплексе с Алексеевым. В столице же соучастница покушения пребывала якобы как минимум с 2023 года. Что касается меры пресечения, то обоим задержанным (Корбе и Васину) предъявлены обвинения по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего). По этой норме закона предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе состоялось покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии.  По информации главы комиссии Общественной палаты по суверенитету Владимира Рогова, выстрел в военного был совершен со спины в лифтовом холле.

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    8 февраля 2026, 13:18 • Новости дня
    Эксперт: Исполнитель покушения на генерала Алексеева пойман в кратчайшие сроки

    Ветеран «Альфы» Гончаров: Исполнитель покушения на генерала Алексеева пойман в кратчайшие сроки

    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Благодаря эффективным действиям агентурной сети российских спецслужб удалось в кратчайшие сроки определить путь отступления организаторов преступления, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран «Альфы» Сергей Гончаров. Ранее в Дубае был задержан исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    «Важно отметить, что задержание преступника состоялось в кратчайшие сроки. Это указывает на высокий профессионализм отечественных спецслужб. Скорее всего, столь быстрый выход на исполнителя объясняется задействованием широкой агентурной сети, члены которой предоставили оперативникам всю необходимую информацию», – сказал Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».

    «Интересно, почему в качестве места «отступления» был выбран именно Дубай. Этот город достаточно редко упоминается в сводках как территория, куда сбегают киллеры. Тем не менее, на мой взгляд, организаторы исходили из того, что речь идет о крупном мегаполисе, в котором пребывает большое число иностранцев», – рассуждает он.

    «То есть в таком месте при желании и должной подготовке достаточно просто затеряться и залечь на дно. Однако преступнику данный фактор не помог. При этом не стоит удивляться, что исполнителю удалось покинуть Россию. Данный факт ни в коем случае не говорит о нерасторопности представителей наших спецслужб», – продолжает собеседник.

    «Все-таки подобные покушения планируются с невероятной дотошностью. Расписывается буквально каждый шаг. Для осуществления преступления необходимо найти подходящий пистолет с глушителем, скрупулезно изучить график работы и привычки жертвы. И конечно, способы выезда из страны также просчитываются до мельчайших подробностей», – отмечает эксперт.

    «Скорее всего, покушение было совершено за два часа до времени вылета в ОАЭ. Соответственно, преступника где-то неподалеку от места стрельбы могла поджидать машина, которая и доставила его в аэропорт. За столь короткий промежуток выяснить все необходимые детали о личности злоумышленника попросту невозможно», – поясняет он.

    «Отдельно стоит поблагодарить и власти Объединенных Арабских Эмиратов. Факт задержания преступника на территории этой страны говорит о том, что между спецслужбами наших государств налажен нормальный рабочий контакт, который позволяет оперативно решать любые проблемы без бюрократических проволочек», – добавляет собеседник.

    «С ОАЭ мы работаем плодотворно и выверено. Стороны обращаются друг к другу по всем возникающим вопросам. Это абсолютно правильная и здоровая ситуация, которая и должна складываться в среде стран, готовых бороться с терроризмом и международной преступностью», – заключил Гончаров.

    Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник. По сообщению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ исполнителем преступления стал россиянин Любомир Корба 1960 года рождения. Его поимка состоялась в Дубае. Как отмечают в Следственном комитете, он прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины.

    Покинуть территорию России злоумышленнику удалось уже через несколько часов после покушения. На месте происшествия был обнаружен пистолет системы Макарова с глушителем и тремя патронами. Следствие назначило более 15 судебных экспертиз, включая генетические, дактилоскопические, трасологические и молекулярно-генетические исследования. Примечательно, что сам Корба является уроженцем Тернопольской области.

    У исполнителя было двое «помощников». Первый, Виктор Васин, был задержан на территории Москвы совместными усилиями ФСБ и МВД. По неподтвержденным данным, он работал в сфере охраны труда и безопасности, имел долговые проблемы. С Корбой якобы был давно знаком – преступники неоднократно обменивались денежными переводами.

    Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Как сообщают в ФСБ, ей удалось скрыться на территории Украины. При этом «Известия», ссылаясь на анонимные источники, пишут, что женщина недавно выставила на продажу свой дом в селе Хорошее в ЛНР на продажу. Работала в Подмосковье в сфере клининга. Незадолго до покушения активно писала в чат дома, где жил генерал, пытаясь узнать код от домофона.

    В свою очередь «Аргументы и факты» уточняют, что Серебрицкая проживала в одном жилом комплексе с Алексеевым. В столице же соучастница покушения пребывала якобы как минимум с 2023 года. Что касается меры пресечения, то обоим задержанным (Корбе и Васину) предъявлены обвинения по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего). По этой норме закона предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе состоялось покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии.  По информации главы комиссии Общественной палаты по суверенитету Владимира Рогова, выстрел в военного был совершен со спины в лифтовом холле.

    9 февраля 2026, 02:55 • Новости дня
    Ростех разработал барражирующий боеприпас с Х-образным крылом

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый барражирующий боеприпас Ростеха с Х-образным крылом отличается высокой помехоустойчивостью и маневренностью, рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

    «Еще одна наша новая разработка – барражирующий боеприпас. Аппарат с Х-образным крылом и дальностью применения почти под сотню километров. Его боевой части достаточно, чтобы вывести из строя танк, БМП, комплекс ПВО, пункт управления БПЛА, командный пункт и так далее», – заявил он ТАСС.

    Оздоев добавил, что барражирующие боеприпасы отличаются высокой помехоустойчивостью и маневренностью, что позволяет пикировать на цель с удобных ракурсов, попадая в самые уязвимые места.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Ростех поставил в войска новые «Зубры» для защиты от дронов. Ростех обещал показать на выставке в Эр-Рияде снаряд для борьбы с дронами. Специалисты в России разработали специальные патроны против дронов «Многоточие».

    9 февраля 2026, 00:45 • Новости дня
    Полиция в Москве опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева

    В Москве опрошены соседи участников покушения на генерала Алексеева

    Tекст: Катерина Туманова

    Правоохранители посетили несколько квартир в доме, где проживали задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, и опросили их соседей, сообщили жители дома.

    Сотрудники полиции провели опрос соседей Виктора Васина и Любомира Корбы, задержанных по подозрению в причастности к покушению на первого заместителя начальника главного управления Генштаба ВС России Владимир Алексеева, передает РИА «Новости».

    По словам местных жителей, правоохранители заходили в несколько квартир, просили подняться на этаж и быть понятыми. Одна из соседок Васина сообщила, что полиция пришла в пятницу вечером и обошла несколько квартир в их подъезде.

    Соседи Корбы подтвердили, что ранее о нем уже спрашивали сотрудники полиции.

    В воскресенье, 8 февраля, ФСБ сообщила, что при совершении покушения на генерала Алексеева пособниками стали Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая, а исполнителем – Любомир Корба. По данным ведомства, Васин был задержан в Москве, Серебрицкая выехала на Украину, а Корба задержан в Дубае и выдан российской стороне.

    Напомним, 6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Позже стало известно, что генерал получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генерал-лейтенант Владимир Алексеев, пострадавший при покушении, находится в сознании, его состояние медики оценивают как стабильное. Правоохранительные органы заявили, что Любомиру Корбе и Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров.


    8 февраля 2026, 23:25 • Новости дня
    Прокуратура организовала проверку инцидента с лифтом в Жуковском

    Tекст: Катерина Туманова

    Прокуратура Московской области намерена проверить обстоятельства инцидента, в результате которого медицинская помощь потребовалась 40-летнему мужчине.

    «По предварительной информации, вечером 8 февраля 2026 года в одном из многоквартирных домов на ул. Амет-Хана Султана в городе Жуковский произошел резкий подъем пассажирского лифта на 17 этаж с последующей остановкой», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    В момент происшествия в кабине лифта находился мужчина, которому впоследствии  потребовалась медицинская помощь.

    Прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере безопасной эксплуатации лифтового оборудования, в том числе деятельности управляющей компании и организации, отвечающей за техническое обслуживание лифтового оборудования, сообщили в ведомстве.

    В региональном управлении СК России устанавливают обстоятельства происшествия.

    «Следователем следственного отдела по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области организована проверка, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства», – заявили в Telegram-канале ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Дагестане дверь лифта обрушилась на кабину с детьми. В Уфе спасли двух подростков из упавшего лифта. В правительстве призвали ускорить замену лифтов в многоэтажках.

    8 февраля 2026, 22:11 • Новости дня
    Лавров назвал преступления Эпштейна «чистой воды сатанизмом»
    @ Скриншот с видео НТВ

    Tекст: Катерина Туманова

    Там пытаются искать какие-то русские следы, но эта тема имеет отношение к обнажению того лица, которое называется коллективный Запад, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Эта тема имеет отношение к обнажению того лица, который называется коллективный Запад и который называется глубинное, даже теперь уже не государство, а глубинный союз, который руководит всем Западом и пытается руководить всем миром. То, что это вообще ниже человеческого понимания, то, что это чистой воды сатанизм (экстремистская организация, запрещенная в РФ. – прим. ВЗГЛЯД), наверное, нормальному человеку объяснять не нужно», – сказал министр в интервью телеканалу НТВ.

    Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними ради сексуальной эксплуатации. В июле того же года его тело было обнаружено в тюрьме, следствие назвало причиной смерти  самоубийстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯЛ, 30 января заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации данных по делу Эпштейна, общий объем которых составил более 3,5 млн файлов. В феврале стало известно, что Минюст США экстренно удалил тысячи документов по делу Эпштейна. При это брат Эпштейна обвинил Трампа в причастности к убийству финансиста в тюрьме.


    8 февраля 2026, 12:15 • Новости дня
    Новейший боеприпас «Рус-ПЭ» испытали в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшая разведывательно-ударная переносная система с управляемыми боеприпасами (УБ) «Рус-ПЭ» прошла апробацию в зоне спецоперации, сообщил официальный представитель концерна «Калашников» в рамках выставки World Defence Show 2026 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

    Новейшая разведывательно-ударная переносная система с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ» успешно прошла апробацию в зоне спецоперации, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя концерна «Калашников». Презентация боеприпаса проходит на выставке World Defence Show 2026 в Эр-Рияде. Разработка изделия велась несколько лет, и оно уже было испытано на линии боевого соприкосновения.

    По словам представителя концерна, «Рус-ПЭ» отличается простотой применения и уникальной мобильностью – весь комплект переносится одним бойцом. Для запуска не требуется дополнительная техника или инфраструктура: после обнаружения цели военнослужащий устанавливает пусковую установку и осуществляет пуск. Это первый в России переносной боеприпас такого класса.

    Как отметил спикер, запуск серийного производства «Рус-ПЭ» намечен на ближайшее время. Он подчеркнул, что подобные барражирующие боеприпасы стали мировой тенденцией, а «Рус-ПЭ» – первый отечественный образец в этом сегменте. При создании учитывался опыт ведущих иностранных компаний, однако разработка российского изделия стала уникальной в своем роде.

    Ключевая особенность системы – двухканальная головка самонаведения, позволяющая работать в автоматическом и полуавтоматическом режимах с применением элементов искусственного интеллекта. Боеприпас оснащён носителем с X-образной схемой аэродинамических поверхностей, боевой частью и аппаратурой управления.

    Запуск «Рус-ПЭ» осуществляется из переносного транспортно-пускового контейнера с помощью пневматического старта. В автономном режиме система способна самостоятельно обнаруживать и идентифицировать цели благодаря внедрённым алгоритмам искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала за рубежом новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Россия впервые презентовала новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма».

    Компания ZALA впервые демонстрировала беспилотник «Ланцет-Э» на выставке в Эр-Рияде.

    8 февраля 2026, 23:13 • Новости дня
    В Белгородской области предложили на время вывезти школьников в безопасные регионы

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Белгородской области предложили уязвимым категориям граждан и школьникам временный выезд в более безопасные регионы на фоне сложной ситуации с энергообеспечением из-за обстрелов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «Если у вас дети школьного возраста: вы оставляете, как и в 2024-2025 годах, свои заявки в администрации города Белгорода, и мы отправляем детей в другие регионы – в те места, которые уже привычны, как, например, Республика Крым, и в близлежащие регионы – с губернаторами сейчас проговариваем», – написал Гладков в Telegram-канале.

    Губернатор уточнил, что кроме школьников временное размещение в других субъектах России власти готовы организовать для многодетных семьей, семей с детьми-инвалидами и одиноким пенсионерам.

    «Эти категории требуют, безусловно, максимального внимания, и поэтому мы готовы также переместить их в другие регионы», – отметил Гладков.

    В понедельник, 9 февраля, часть школ и вузов в Белгороде будет работать в режиме дистанционного обучения (список). Часть поликлиник, где наблюдаются перебои с теплоснабжением, меняет режим работы (список). В части Белгорода могут быть перебои с водой.

    Что касается мер по возобновлению подачи тепла, губернатор отметил, что восстановительные работы продолжаются. «По мере их выполнения, когда мы увидим, что наша ТЭЦ будет готова к подаче тепла, мы будем заполнять систему отопления и подавать теплоноситель в жилые дома, в социальные объекты, в коммерческие предприятия», – сообщил Гладков.

    В связи со сложной ситуацией пункты обогрева переходят в круглосуточный режим работы. В понедельник с 8 утра в городе будут открыты дополнительные пять пунктов обогрева.

    Детские сады в Белгороде, в которых есть отопление, электроэнергия и вода, также будут работать круглосуточно и принимать дошкольников на ночь.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Гладков доложил Владимиру Путину о последствиях украинского обстрела Белгородской области в ночь на 6 февраля, тогда же губернатор сообщил о серьезных повреждениях инфраструктуры после обстрела ВСУ. В субботу, 7 февраля, в Белгороде зафиксированы два ракетных удара, в результате которых повреждены инфраструктурные объекты, сообщил мэр Валентин Демидов.

    8 февраля 2026, 09:16 • Новости дня
    Россия впервые показала новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия впервые представила модель новейшего спасательного робототехнического морского комплекса R-SAVER-1 на выставке World Defence Show в Эр-Рияде.

    Россия впервые представила модель новейшего спасательного робототехнического морского комплекса R-SAVER-1 на выставке World Defence Show в Эр-Рияде, передает ТАСС. Катер разработан для оперативной доставки спасательного оборудования и специальных средств в районы чрезвычайных ситуаций на море.

    В госкорпорации «Ростех» ранее подчеркивали, что использование R-SAVER-1 позволит значительно ускорить ликвидацию последствий аварий. Беспилотный катер способен перевозить грузы массой до 600 кг на расстояние до 800 км, развивая скорость до 50 км/ч.

    Выставка World Defence Show в Эр-Рияде проходит с 8 по 12 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех пообещал показать на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с дронами.

    РОЭ анонсировал мировую премьеру бронетранспортера БТР-22 на том же мероприятии.

    Ростех заявил о дебюте реактивной системы залпового огня «Сарма» на выставке в столице Саудовской Аравии.

    8 февраля 2026, 10:38 • Новости дня
    ZALA впервые показала «Ланцет-Э» на выставке в Эр-Рияде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» впервые показала компания ZALA на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии.

    Разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» впервые был продемонстрирован компанией ZALA на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии, передает ТАСС. На стенде компании показали не только сам комплекс, но и разведывательный беспилотник Z-16Э, а также барражирующие боеприпасы «Изделие 52Э» и «Изделие 51Э».

    Особое внимание посетителей выставки привлекла пусковая установка для комплекса, презентация которой также состоялась впервые в Эр-Рияде. Установка позволяет одному человеку осуществить запуск барражирующего боеприпаса менее чем за одну минуту. Данная технология значительно увеличивает мобильность и скорость реагирования расчетов на поле боя.

    Комплекс «Ланцет-Э» и его элементы вызвали интерес среди зарубежных специалистов и представителей военных ведомств, присутствовавших на выставке. Разработка ориентирована на повышение эффективности разведки и нанесения ударов по целям в современных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала за рубежом новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Россия впервые представила за границей новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма».

    Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила готовность усилить взаимодействие с Саудовской Аравией.

    9 февраля 2026, 01:01 • Новости дня
    Лавров строкой из песни Высоцкого ответил на поиски «русского следа» в деле Эпштейна

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией ответил на попытки американских властей найти «русский след» в деле финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, приведя цитату из Высоцкого.

    «Там пытаются искать какие-то «русские следы» во всей этой куче. Как пел Высоцкий, «Проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке», – сказал Лавров в интервью НТВ.

    По словам министра, подобные заявления относятся к тому, что называется коллективный Запад или «глубинное государство», которое уже превратилось в «глубинный союз».

    В этой же беседе глава российского МИД отметил, что нормальному человеку объяснять не нужно, что всё, описанное в документах по делу Эпштейна «чистой воды сатанизм».

    Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними ради сексуальной эксплуатации. В июле того же года его тело было обнаружено в тюрьме, следствие назвало причиной смерти  самоубийстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯЛ, 30 января заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации данных по делу Эпштейна, общий объем которых составил более 3,5 млн файлов. В феврале стало известно, что Минюст США экстренно удалил тысячи документов по делу Эпштейна. При этом брат Эпштейна обвинил Трампа в причастности к убийству финансиста в тюрьме.

    При этом французский политик Филиппо высмеял приписываемое России распространение слухов о связи Макрона и Эпштейна.

    8 февраля 2026, 10:20 • Новости дня
    ФСВТС подтвердила готовность усилить сотрудничество с Саудовской Аравией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская сторона подтверждает готовность к дальнейшему укреплению военно-технического сотрудничества с партнерами из Саудовской Аравии, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в ходе открывшейся оборонной выставки World Defense Show 2026 в Эр-Рияде.

    Россия готова к дальнейшему укреплению военно-технического сотрудничества с партнерами из Саудовской Аравии, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). В ФСВТС отметили, что наибольший интерес саудовских партнеров сейчас связан с поставками современной авиационной техники, систем ПВО, средствами противодействия беспилотникам, а также с послепродажным обслуживанием ранее поставленных вооружений. В ведомстве подчеркнули, что готовы расширять взаимодействие по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

    Кроме того, ФСВТС проинформировала, что контракты на поставку российской военной продукции в страны Ближнего Востока находятся в стадии реализации. Речь идет о поставках авиационной и сухопутной техники, систем противовоздушной обороны, стрелкового оружия, средств ближнего боя, беспилотных летательных аппаратов и технологий защиты от них. Российская техника востребована благодаря своей надежности, простоте использования, высоким эксплуатационным характеристикам и способности работать в разных климатических условиях.

    В ФСВТС также сообщили, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона проявляют интерес к сотрудничеству по истребителям пятого поколения Су-57. Презентации этой техники проходили на международных выставках LIMA 2025, Indo Defence 2025 и Dubai Airshow 2025, где были проведены демонстрационные полеты. Для продвижения российской продукции используются как онлайн-показы, так и традиционные выставки в странах региона.

    Помимо этого, Россия ведет переговоры со странами Ближнего Востока о совместной разработке и производстве авиационной техники, в том числе самолетов пятого поколения и современных средств поражения. В ФСВТС уточнили, что консультации проходят конструктивно и направлены на выработку технических и организационных решений, однако пока речь идет о согласовании параметров сотрудничества и распределении компетенций, а до практической реализации проектов стороны еще не дошли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала за рубежом новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Россия также впервые продемонстрировала новую реактивную систему залпового огня «Сарма».

    Рособоронэкспорт анонсировал мировую премьеру бронетранспортера БТР-22 на выставке в Эр-Рияде.

    8 февраля 2026, 14:32 • Новости дня
    Ростех представил новейшие российские вертолеты в Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкорпорация «Ростех» представила на выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» модели многоцелевые вертолеты Ми-171А3 и Ка-62, передает источник с места событий.

    Госкорпорация «Ростех» представила модели российских вертолетов Ми-171А3 и Ка-62 на выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» в Эр-Рияде, передает РИА «Новости». Ми-171А3 создан с учетом требований нефтегазовой отрасли. Эта машина предназначена для доставки людей и грузов на буровые платформы и проведения поисково-спасательных операций в открытом море.

    Ка-62 является многоцелевым гражданским вертолетом. Он рассчитан на работу в различных температурных условиях, может использоваться без ангара и способен базироваться автономно. Вертолет подходит для перевозки пассажиров и грузов, проведения спасательных, медицинских и патрульных операций.

    Выставка «Иннопром. Саудовская Аравия» проходит с 8 по 10 февраля в столице королевства. В мероприятии принимают участие более 250 российских компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Россия впервые презентовала за рубежом новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма».

    ZALA впервые представила дрон «Ланцет-Э» на выставке в Эр-Рияде.

    8 февраля 2026, 13:32 • Новости дня
    БПЛА «Скат-350М» получил ИИ-систему против FPV-дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведывательный беспилотник «Скат-350М» получил новую уникальную систему с расширенным количеством маневров на основе искусственного интеллекта для уклонения от дронов-перехватчиков, сообщил официальный представитель концерна «Калашников» в рамках выставки World Defence Show 2026 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

    Разведывательный беспилотник «Скат-350М» получил уникальную систему уклонения от FPV-дронов, работающую на основе искусственного интеллекта, сообщает ТАСС. Новая система расширяет количество маневров аппарата для ухода от дронов-камикадзе и дронов-перехватчиков. По словам представителя концерна «Калашников», благодаря этому новшеству дрон способен спасти себя в большинстве случаев: «Наша статистика свидетельствует о том, что благодаря новейшей системе беспилотник способен спасать себя от дронов-перехватчиков в большинстве случаев. Система показывает себя очень эффективно».

    Количество маневров для уклонения во время полета и выполнения задач было увеличено по пожеланиям заказчиков. Кроме того, аппарат теперь оснащен системой оптической навигации, что позволяет ему работать там, где полностью отсутствует сигнал GPS и ГЛОНАСС.

    «Скат-350М» предназначен для воздушной разведки и сопровождения наземных операций в разных погодных условиях при широком диапазоне температур. Этот беспилотник относится к числу самых востребованных разведывательных аппаратов в зоне проведения спецоперации на Украине. Устройство построено по схеме «летающее крыло», усилено для парашютной посадки и может находиться в воздухе до четырех часов, выполняя задачи на высотах, включая отметки свыше 5 000 м.

    Выставка World Defence Show 2026, где была представлена новинка, проходит в Эр-Рияде с 8 по 12 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала за рубежом новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Российские разработчики также впервые продемонстрировали за границей новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма».

    Компания ZALA впервые показала беспилотник «Ланцет-Э» на выставке в Эр-Рияде.

