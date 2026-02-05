Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.0 комментариев
В Саудовской Аравии ввели паспорта для верблюдов
Власти Саудовской Аравии объявили о введении специальных паспортов для верблюдов, в которых будет подробно фиксироваться вакцинация каждого животного.
Правительство Саудовской Аравии ввело паспорта для верблюдов, чтобы создать единую базу данных и повысить эффективность животноводства, передает ТАСС.
Министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства страны отмечает, что теперь для каждого верблюда будет оформляться специальный официальный документ.
«Его превосходительство заместитель министра представил паспорт на верблюда с целью повышения эффективности работы [животноводческой] отрасли и создания базы данных о верблюдах», – говорится в сообщении министерства в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). В паспорте будет содержаться информация о самом животном, его породе, а также о владельце.
Ключевой особенностью документа станет подробная карта вакцинации. Благодаря этому, у каждого верблюда появится своя медицинская книжка, что упростит отслеживание здоровья и позволит эффективнее бороться с инфекционными заболеваниями среди животных. Также, по данным министерства, паспорта упростят подтверждение права собственности и будут способствовать развитию селекции в отрасли.
