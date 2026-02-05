Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла почти на 10 км

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вулкан Шивелуч на Камчатке вновь проявил активность и выбросил столб пепла на высоту 9,8 километра, передает РИА «Новости». Как сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT), шлейф пепла распространился на 42 километра к северу от самого вулкана.

Вулканологи уточнили, что выброс зафиксирован в 12:40 по камчатскому времени, что соответствует 03:40 по московскому.

Из-за активности вулкана для авиации введён «красный» код опасности, предполагающий угрозу для региональных и международных рейсов.

