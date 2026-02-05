Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.6 комментариев
Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла почти на 10 км
Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 9,8 километра над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Вулкан Шивелуч на Камчатке вновь проявил активность и выбросил столб пепла на высоту 9,8 километра, передает РИА «Новости». Как сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT), шлейф пепла распространился на 42 километра к северу от самого вулкана.
Вулканологи уточнили, что выброс зафиксирован в 12:40 по камчатскому времени, что соответствует 03:40 по московскому.
Из-за активности вулкана для авиации введён «красный» код опасности, предполагающий угрозу для региональных и международных рейсов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 11,5 км над Камчаткой.
Вулкан Ключевской ранее выбросил пепел на высоту 9 км.
МЧС предупредило о возможности мощных пепловых выбросов на Камчатке.