В суде допросили всех обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»

Tекст: Вера Басилая

Все 19 обвиняемых по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» были допрошены, передает РИА «Новости». Предполагаемые исполнители теракта признали свою вину, однако Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы, а также Алишер Касимов заявили, что не виновны. Некоторые фигуранты признали вину частично.

Исроил Исломов и его сыновья Диловар и Аминчон, по имеющейся информации, были связаны с автомобилем, использованным для побега с места преступления, однако Диловар продал его в феврале 2024 года, а страховка осталась неоформленной. Братья Исломовы – граждане России, проживали в Твери и работали таксистами, их отец Исроил имел вид на жительство в стране, являясь гражданином Таджикистана.

Алишер Касимов, также находящийся на скамье подсудимых, сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта, но в суде отрицал знание о готовящемся преступлении и не признал вину.

Теракт произошел 22 марта 2024 года в Красногорске: нападавшие открыли огонь по людям и подожгли зрительный зал, что привело к гибели 149 человек и ранению 609. Причиненный ущерб оценен в 6 млрд рублей. Из 19 обвиняемых 13 проходят по обвинению в терроризме, остальные – по статье о содействии террористической деятельности.

По делу проходят 19 обвиняемых. Ранее суд допросил главного фигуранта Шамсидина Фаридуни.

Один из фигурантов дела заявил о получении денег от украинской государственной структуры.

Отмечалось, что исполнители нападения на «Крокус Сити Холл» рассчитывали после преступления отправиться в Афганистан.

Террористов перед нападением на «Крокус» заставили жарить шашлык для маскировки своих действий.