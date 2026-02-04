В британском университете де Монфора 18-летний подросток зарезал мужчину

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, вечером 3 февраля в районе университета де Монфора в Лестере произошел инцидент, который полиция квалифицировала как убийство.

По данным полиции Лестершира, молодой человек примерно 20 лет был найден с ножевым ранением на Оксфорд-стрит вблизи перекрестка с Боннерс-лейн, раненый скончался вскоре после госпитализации.

Полиция сообщила, что по подозрению в убийстве задержан 18-летний юноша, который сейчас находится под стражей. Причины и обстоятельства убийства сейчас выясняют следователи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский физик-ядерщик Нуно Лурейро был найден с огнестрельными ранениями в собственном доме в Бруклине.

Полиция Нью-Мексико задержала подозреваемого в стрельбе на территории университета, которым оказался 18-летний Джон Фуэнтес.

На территории кампуса Варшавского университета произошла атака с топором, в результате которой погибла женщина и пострадал еще один человек.