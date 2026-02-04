Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.2 комментария
В британском университете де Монфора 18-летний подросток зарезал мужчину
Вечером 3 февраля в Лестере в ходе потасовки у здания университета де Монфора был смертельно ранен молодой человек, полиция задержала подозреваемого.
Как передает ТАСС, вечером 3 февраля в районе университета де Монфора в Лестере произошел инцидент, который полиция квалифицировала как убийство.
По данным полиции Лестершира, молодой человек примерно 20 лет был найден с ножевым ранением на Оксфорд-стрит вблизи перекрестка с Боннерс-лейн, раненый скончался вскоре после госпитализации.
Полиция сообщила, что по подозрению в убийстве задержан 18-летний юноша, который сейчас находится под стражей. Причины и обстоятельства убийства сейчас выясняют следователи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский физик-ядерщик Нуно Лурейро был найден с огнестрельными ранениями в собственном доме в Бруклине.
Полиция Нью-Мексико задержала подозреваемого в стрельбе на территории университета, которым оказался 18-летний Джон Фуэнтес.
На территории кампуса Варшавского университета произошла атака с топором, в результате которой погибла женщина и пострадал еще один человек.