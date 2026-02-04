  • Новость часаВ дипслужбе ЕС заявили о войне с Россией
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    4 февраля 2026, 14:57 • Новости дня

    В британском университете де Монфора 18-летний подросток зарезал мужчину

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером 3 февраля в Лестере в ходе потасовки у здания университета де Монфора был смертельно ранен молодой человек, полиция задержала подозреваемого.

    Как передает ТАСС, вечером 3 февраля в районе университета де Монфора в Лестере произошел инцидент, который полиция квалифицировала как убийство.

    По данным полиции Лестершира, молодой человек примерно 20 лет был найден с ножевым ранением на Оксфорд-стрит вблизи перекрестка с Боннерс-лейн, раненый скончался вскоре после госпитализации.

    Полиция сообщила, что по подозрению в убийстве задержан 18-летний юноша, который сейчас находится под стражей. Причины и обстоятельства убийства сейчас выясняют следователи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский физик-ядерщик Нуно Лурейро был найден с огнестрельными ранениями в собственном доме в Бруклине.

    Полиция Нью-Мексико задержала подозреваемого в стрельбе на территории университета, которым оказался 18-летний Джон Фуэнтес.

    На территории кампуса Варшавского университета произошла атака с топором, в результате которой погибла женщина и пострадал еще один человек.

    2 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    Суд Лондона вынес приговор российскому капитану контейнеровоза Solong
    Суд Лондона вынес приговор российскому капитану контейнеровоза Solong
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Капитан контейнеровоза Solong, россиянин Владимир Мотин, признан виновным в непредумышленном убийстве после столкновения двух судов в Северном море в 2025 году, сообщил телеканал Sky News.

    По информации Sky News, решение вынес Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли, передает ТАСС.

    Авария произошла 10 марта 2025 года у берегов Англии. Контейнеровоз Solong, шедший под флагом Португалии, столкнулся с танкером Stena Immaculate, находившимся под флагом США и стоявшим на якоре. В результате удара в грузовом танке танкера образовалась трещина, что привело к утечке авиационного топлива в море, а затем к взрывам и пожару на обоих судах.

    На борту Solong находились пять россиян, включая Мотина, но никто из них не пострадал. Среди экипажа контейнеровоза пропал без вести филиппинский моряк Марк Анджело Перния. Его поиски завершились в тот же день, мужчину признали погибшим. Все остальные члены экипажей обоих судов были эвакуированы спасателями.

    После случившегося Мотин был арестован. Британские власти обвинили его в непреднамеренном убийстве по грубой халатности.

    4 февраля 2026, 12:30 • Новости дня
    В Красноярске пятеро детей и учитель пострадали при нападении школьницы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ученица восьмого класса в одной из школ Красноярска бросила горящую тряпку в кабинет и ударила детей молотком, сообщили в краевом Главном управлении МВД.

    Девочка бросила в помещение с детьми воспламенившуюся ткань, затем нанесла удары нескольким ученикам предметом, похожим на молоток, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Сейчас на месте работают сотрудники полиции, выясняя все обстоятельства случившегося.

    По информации краевого минздрава, трое пострадавших доставлены бригадами скорой помощи в ожоговый центр региональной больницы, сообщает РИА «Новости».

    Источник в правоохранительных органах уточнил, что всего травмы получили пятеро учеников и преподаватель.

    Ранее ученица в Красноярском крае напала на другую школьницу с ножом, пострадавшую госпитализировали.

    3 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    3 февраля 2026, 10:01 • Новости дня
    В уфимской школе девятиклассника задержали за стрельбу из страйкбольного оружия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ученик девятого класса одной из школ Уфы напал на педагога и сверстников со страйкбольным оружием, никто не пострадал, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

    Инцидент произошел в учебном заведении столицы Башкирии, подозреваемый задержан, указал Хабиров в своем Telegram-канале.

    Между тем в региональном Главном управлении МВД указали, что школьник стрелял по людям из пластикового пневматического автомата, целями были учитель и трое одноклассников. Он также взорвал петарду, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ноябре в одной из школ Краснодара случайный выстрел восьмиклассника из сигнального пистолета закончился госпитализацией его одноклассника, у пострадавшего диагностировали повреждения лица.

    1 февраля 2026, 21:53 • Новости дня
    Стармер предложил ЕС сблизиться с Британией в вопросах обороны
    Стармер предложил ЕС сблизиться с Британией в вопросах обороны
    @ Capital Pictures/Global Look Press

    Премьер-министр Британии Кир Стармер выразил готовность вновь обсудить с Евросоюзом углубление сотрудничества в сфере обороны и совместных программ.

    Стармер заявил о намерении восстановить переговоры с Евросоюзом по вопросам обороны и безопасности, передает Politico. Стармер отметил, что рассчитывает на прогресс в вопросах расходов, возможностей и сотрудничества между Британией и европейскими странами, включая инициативу фонда милитаризации Евросоюза (SAFE) или другие подобные проекты.

    «Я высказывал мнение, что нам стоит рассмотреть такие схемы, как SAFE и другие, чтобы понять, сможем ли мы наладить более тесное взаимодействие», – сказал он журналистам во время визита в Китай. Ранее переговоры по участию Британии в кредитной программе SAFE были прерваны после разногласий по вопросу взносов Лондона.

    В настоящее время Британия может участвовать в SAFE лишь как третья страна, но ей недоступна полноправная интеграция. Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что обсуждать возможность второго SAFE-фонда пока преждевременно.

    Обсуждается возможность участия Британии в европейском кредите на 90 млрд евро для Украины. При этом Франция и ряд других стран настаивают, чтобы страны-участницы из числа третьих государств также платили взносы, учитывая, что члены ЕС выплачивают проценты по кредиту. Британские официальные лица заявили, что этот вопрос сейчас активно не прорабатывается.

    Представитель британского правительства напомнил, что страна уже выделила 21,8 млрд фунтов для поддержки Украины военной и финансовой помощью. В понедельник в Лондон прибывают еврокомиссары Марош Шефчович и Валдис Домбровскис для переговоров с британскими министрами, на которых основное внимание будет уделено торговле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Евросоюз рассматривают возможность новых переговоров по вопросам оборонного сотрудничества.

    3 февраля 2026, 05:20 • Новости дня
    Невестка Карла III закрыла фонд после скандала с Эпштейном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Организация Sarah's Trust, благотворительный фонд бывшей жены брата британского короля Карла III Сары Фергюсон, прекратил деятельность после публикации документов, где герцогиня называет обвиняемого в секс-торговле финансиста Джефри Эпштейна своим «потрясающим другом».

    Благотворительная структура герцогини Йоркской приостанавливает работу на неопределенный срок из-за вскрывшихся подробностей ее общения с Эпштейном, передает РИА «Новости».

    Организация «закроется на обозримое будущее», заявил представитель фонда. Он отметил, что шаг якобы обсуждали несколько месяцев.

    Бывший супруг герцогини принц Эндрю также оказался в центре внимания из-за дружбы с финансистом. В начале декабря 2025 года король Карл III лишил брата всех титулов.

    Ранее сообщалось, что брат короля Британии Эндрю организовывал прибытие частного самолета Эпштейна на британских военных аэродромах.

    Также в середине января Эндрю устроили временное жилье для ускорения его отъезда из Виндзора.

    2 февраля 2026, 22:50 • Новости дня
    Британия запросила заседание по Украине в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания, которая в феврале председательствует в Совете Безопасности ООН, намерена провести специальное заседание по ситуации на Украине 24 февраля, сообщил временный поверенный в делах Британии при ООН Джеймс Кариуки.

    Британия, председательствующая в феврале в Совете Безопасности ООН, намерена провести 24 февраля заседание по Украине, передает РИА «Новости». Об этом сообщил временный поверенный в делах Британии при ООН Джеймс Кариуки. Заседание приурочено к четвертой годовщине начала спецоперации на Украине.

    На данный момент в официальном расписании Совбеза заседание пока не значится. В прошлом году Британия уже пыталась инициировать подобную встречу к очередной годовщине, однако Россия заблокировала инициативу, сославшись на несоответствие мандатно-отчетному циклу Совбеза.

    В 2025 году по инициативе США была принята резолюция с призывом к немедленному прекращению конфликта и установлению прочного мира между РФ и Украиной. Информации о том, собираются ли США или другие страны вновь выносить аналогичные документы на голосование в этом году, пока нет.

    Ранее постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что число стран, голосующих за резолюции Киева в ООН, заметно сократилось по сравнению с началом 2022 года.

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что европейские союзники Владимира Зеленского заняты торпедированием мирных инициатив, которые предпринимают власти России и США по урегулированию ситуации на Украине.

    2 февраля 2026, 15:28 • Новости дня
    Вертолеты Merlin ВМС Британии получили гидробуи для отслеживания подлодок

    Tекст: Денис Тельманов

    На авиабазе Кулдроз в Корнуолле вертолеты Merlin получили новые одноразовые гидроакустические буи в рамках модернизации на 40 млн фунтов.

    Вертолеты AgustaWestland AW101, стоящие на вооружении британских ВМС, получат современные гидроакустические буи для отслеживания подлодок, передает Telegraph.

    Буи представляют собой одноразовые устройства, оснащенные подводными микрофонами и радиопередатчиком для передачи данных оператору. Новое оборудование установят на вертолеты, базирующиеся на авиабазе Кулдроз в Корнуолле.

    Вертолеты Merlin уже оснащены торпедами Sting Ray и погружным гидролокатором, который позволяет находить подводные цели. По словам командира базы Кулдроз Джеймса Холла, данные вертолеты предназначены не только для отслеживания подводных лодок, но и для защиты британского ядерного арсенала. Всего британские ВМС располагают примерно 30 такими машинами.

    В декабре Британия и Норвегия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, предусматривающее совместное патрулирование морских пространств между Гренландией, Исландией, Британией и Норвегией для мониторинга подлодок ВМФ России.

    Документ также предполагает увеличение присутствия британской морской пехоты в северных регионах Норвегии и возможность создания там военной инфраструктуры.

    В последние годы Россия неоднократно заявляла о росте активности НАТО у западных границ и наращивании военного присутствия в Европе. Власти России подчеркивают, что не угрожают другим странам, но будут реагировать на действия, представляющие угрозу национальным интересам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии сообщили о двукратном увеличении числа происшествий с беспилотниками у военных объектов за последний год.

    Два военных самолета из Британии и США находились более часа в воздушном пространстве над Черным морем вблизи Крыма и Краснодарского края.

    Самолет ВВС США, предназначенный для обнаружения радиоактивных частиц, прибыл на британскую авиабазу в графстве Саффолк на фоне растущей напряженности с Ираном.

    3 февраля 2026, 17:15 • Новости дня
    СК сообщил об отсутствии охраны в школе Кодинска

    Tекст: Денис Тельманов

    В школе города Кодинска Красноярского края при инциденте с нападением ученицы на сверстницу безопасность обеспечивала только вахтер.

    Как передает ТАСС, Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии сообщил, что в школе Кодинска не было охраны, а только вахтер.

    Представитель ведомства уточнил: «[В школе] рамка есть, охраны нет. Только бабушка-вахтер».

    Инцидент произошел, когда четырнадцатилетняя ученица напала на свою сверстницу. Следователи выясняют обстоятельства происшествия и проверяют соблюдение требований безопасности в образовательном учреждении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учащаяся одного из учебных заведений Красноярского края атаковала школьницу с ножом, в результате чего пострадавшую госпитализировали.

    Ученик девятого класса школы в Уфе напал на учителя и сверстников со страйкбольным оружием, но никто не пострадал.

    2 февраля 2026, 11:29 • Новости дня
    FT: Евросоюз одобрил допуск Британии к военным контрактам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководители Евросоюза предварительно одобрили доступ Британии к контрактам на поставку вооружений на Украину, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

    Европейский союз предварительно согласовал доступ Великобритании к военным контрактам для Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Компромисс предполагает, что Британия сможет участвовать в поставках вооружений для Киева в рамках специального кредита Евросоюза на 90 млрд евро.

    Согласно предложению Еврокомиссии, две трети кредита Украина будет использовать для закупок вооружения у себя, стран ЕС и государств-членов EFTA. Оборудование других поставщиков может привлекаться только при отсутствии альтернатив или при значительно более коротких сроках поставки.

    По условиям компромиссного проекта, предложенного кипрским председательством Евросовета, Еврокомиссия получит право закупать оружие у стран, сотрудничающих с ЕС в сфере безопасности и обороны и оказывающих значительную поддержку Украине. По словам источников издания, это правило распространяется на Британию.

    Компромиссный вариант предусматривает, что Британии потребуется участвовать в оплате процентных расходов по кредиту. Если послы ЕС одобрят соглашение, Еврокомиссия будет договариваться с Лондоном о размере справедливого финансового взноса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинскую диверсионно-разведывательную группу готовили британские и канадские военные инструкторы.

    Британия отказалась размещать свой военный контингент на Украине.

    Британия поставила на Украину сотни ракет для ПВО на пять месяцев раньше намеченного срока.

    2 февраля 2026, 14:39 • Новости дня
    Британия заявила о резком росте инцидентов с дронами возле военных объектов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Британии сообщили о двукратном увеличении числа происшествий с беспилотниками у военных объектов за последний год.

    В 2025 году зафиксировано 266 случаев появления дронов у режимных зон против 126 годом ранее, передает РИА «Новости». Минобороны Британии отметило тревожную тенденцию роста активности посторонних аппаратов.

    Для противодействия угрозе военнослужащие получат расширенные полномочия, позволяющие уничтожать подозрительные устройства. Ранее согласно законодательству сбивать нарушителей могли исключительно сотрудники полиции.

    Теперь персонал сможет самостоятельно нейтрализовать воздушные, наземные и морские беспилотники, если сочтет их опасными для охраняемых территорий. Дополнительно вокруг 40 баз введены ограничения на полеты и развернуты системы наблюдения.

    Ранее издание Telegraph сообщало о недостаточных мерах безопасности на некоторых ключевых базах ВВС Британии – объекты ограждены полутораметровыми заборами без камер видеонаблюдения, что делает их уязвимыми для происшествий с дронами.

    Полиция Ирландии начала расследование появления беспилотников во время визита Владимира Зеленского.

    Глава британских лейбористов Джордж Гэллоуэй раскритиковал лидера партии Reform UK Найджела Фараджа за заявления о готовности сбивать российские самолеты из-за появления неопознанных БПЛА в небе ЕС.

    4 февраля 2026, 03:38 • Новости дня
    Бывший британский принц Эндрю съехал из Виндзорского замка

    Tекст: Антон Антонов

    Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, который был лишен титулов принца и герцога Йоркского, покинул резиденцию Royal Lodge на территории Виндзорского замка под Лондоном.

    Эндрю официально стал жителем графства Норфолк и будет проживать в королевском поместье Сандрингем, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

    Полиция долины Темзы приступила к проверке сведений о женщине, которую, как сообщалось, привезли «по адресу в Виндзоре в 2010 году с сексуальными целями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, брат британского короля Эндрю помогал организовывать посадку частного самолета скандального финансиста Джеффри Эпштейна на военных аэродромах Британии. Имя Эндрю уже несколько лет фигурирует в скандалах, связанных с общением с Эпштейном, и в декабре 2025 года Карл III лишил брата всех титулов. В середине января Эндрю выделили временное жилье для ускорения его отъезда из Виндзора.


    4 февраля 2026, 02:16 • Новости дня
    Против экс-посла Британии начато расследование из-за файлов Эпштейна

    Скотленд-Ярд начал расследование против экс-посла Британии в США Мандельсона

    Tекст: Антон Антонов

    Скотленд-Ярд ведет расследование в отношении бывшего посла Великобритании в США и экс-еврокомиссара по торговле Питера Мандельсона, следует из слов представителя правоохранителей Эллы Мариотт.

    Как заявила Мариотт, фигурантом дела стал 72-летний мужчина, ранее занимавший должность министра (Мандельсон занимал должность министра по делам Северной Ирландии в правительстве Тони Блэра), подозреваемый в злоупотреблении служебными полномочиями, передает ТАСС.

    Причиной нового расследования стала публикация министерством юстиции США судебных документов, связанных со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном, после чего полиция Лондона получила сообщения о предполагаемых злоупотреблениях, а также дополнительные сведения от правительства Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мандельсон был назначен послом Британии в США в феврале 2025 года, однако уже в сентябре он был уволен из-за новых сведений о его связях с Эпштейном. Он подозревается в том, что предоставил конфиденциальные данные Эпштейну.

    4 февраля 2026, 09:57 • Новости дня
    После нападения школьницы с ножом в школе Кодинска уволена вахтер

    Вахтер школы в Кодинске уволена после нападения школьницы с ножом на сверстницу

    Tекст: Вера Басилая

    После нападения с ножом в школе Кодинска, во время которого четырнадцатилетняя ученица ранила сверстницу, вахтер, не нажавшая тревожную кнопку, была уволена, сообщила руководитель управления образования Кежемского района Галина Секурцева.

    Руководитель управления образования Кежемского района Галина Секурцева подтвердила увольнение вахтера школы в Кодинске Красноярского края, передает ТАСС.

    Кадровое решение связано с происшествием, когда семиклассница ранила одноклассницу ножом и пыталась напасть на учительницу.

    Как выяснили правоохранительные органы, в момент нападения женщина не нажала тревожную кнопку и не стала просматривать записи с камер наблюдения, несмотря на просьбы детей. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в объяснительной записке вахтер указала: дети подбежали с криками о том, что в школе происходит нападение, но она отказалась смотреть камеры, объяснив это невозможностью покинуть пост. Причины, по которым тревожная кнопка также не была использована, остались неясными.

    В региональных силовых структурах заявили, что проверят рассказ учащегося, сообщившего, что вахтер сказала: просмотр видео – не ее обязанность, и отказалась участвовать в инциденте.

    Следователи установили, что в школе охрану обеспечивала только вахтер, а также работал металлодетектор. По факту возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Халатность».

    Ранее учащаяся одного из учебных заведений Красноярского края атаковала школьницу с ножом, и пострадавшую госпитализировали.

    Следственный комитет сообщил, что в момент нападения в школе города Кодинска Красноярского края безопасность обеспечивала только вахтер.

    4 февраля 2026, 10:44 • Новости дня
    Трамп и Стармер обсудили ситуацию вокруг военной базы на острове Диего-Гарсия
    Трамп и Стармер обсудили ситуацию вокруг военной базы на острове Диего-Гарсия
    @ Pool / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсудили дальнейшую судьбу совместной военной базы на острове Диего-Гарсия на фоне разногласий о передаче острова Маврикию.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор по поводу совместной базы на острове Диего-Гарсия, передает Bloomberg.

    В официальном сообщении Даунинг-стрит говорится, что лидеры признали стратегическую значимость объекта и договорились поддерживать тесное взаимодействие для обеспечения его дальнейшей работы.

    Отношения между странами осложнились после того, как Трамп резко раскритиковал план передачи Диего-Гарсия Маврикию, хотя ранее поддерживал эту инициативу. США и Британия пытались снизить напряженность, вызванную этими заявлениями, на фоне обсуждения парламентом Британии соглашения о суверенитете Чагосских островов, частью которых является Диего-Гарсия.

    Трамп назвал передачу острова Маврикию «актом полной слабости» и «великой глупостью», что было воспринято в Британии как ответ на критику Стармера в адрес угроз Трампа в отношении Европы по вопросу Гренландии.

    Как отмечает Bloomberg, Британия пытается выяснить, сможет ли Трамп заблокировать реализацию соглашения, а также намерена понять, последует ли американская администрация за резкой риторикой президента. Хотя договор с Маврикием уже подписан, его исполнение задерживается из-за споров в парламенте.

    В январе правительство Британии перенесло обсуждение в Палате лордов и пока не объявило, когда оно будет возобновлено.

    Ранее Дональд Трамп назвал «актом огромной глупости» решение Британии передать архипелаг Чагос под юрисдикцию Маврикия.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему Лондон пошел на эту сделку и как это повлияет на его отношения с Вашингтоном.

    4 февраля 2026, 14:56 • Новости дня
    Физрук в Красноярском крае убедил школьницу отдать нож после нападения

    Физрук в Красноярском крае убедил школьницу добровольно отдать нож

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В школе города Кодинска учитель физкультуры рассказал, как смог уговорить вооруженную ножом ученицу добровольно отдать опасный предмет после нападения на сверстницу.

    Учитель физкультуры Александр Лазаренко из школы № 4 в Кодинске Красноярского края рассказал, как ему удалось обезвредить школьницу с ножом, передает ТАСС.

    Инцидент произошел 3 февраля: 14-летняя ученица напала на сверстницу после конфликта с учителем, пострадавшую доставили в больницу, но ее жизни ничего не угрожает. По словам учителя, он спокойно поговорил с девочкой и попросил ее отдать нож: «Я спокойно поговорил с девочкой и попросил положить нож. Она послушалась, аккуратно положила его на подоконник и присела рядом. После этого были вызваны администрация школы и правоохранители».

    В администрации Кежемского района уточнили, что во время урока в спортзал вбежали испуганные ученики, сообщив о случившемся. Лазаренко сразу же отправился на помощь, сопроводил раненую ученицу в медпункт, а затем догнал нападавшую и убедил ее сдать нож. Педагог отметил, что школьники проявили себя очень правильно, быстро обратившись к взрослым при угрозе.

    Следствие установило, что школу охраняла только женщина-вахтер, а также был установлен металлодетектор. Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Халатность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Красноярском крае ученица напала на сверстницу с ножом и ранила ее. Пострадавшую госпитализировали. Позже вахтер, которая не нажала тревожную кнопку во время инцидента, была уволена.

