Италия потребовала олимпийского перемирия на время зимних Игр

Маттарелла потребовал олимпийского перемирия на время зимних Игр в Италии
Президент Италии Серджо Маттарелла на открытии 145-й сессии Международного олимпийского комитета потребовал олимпийского перемирия во время зимних Игр в Милане и Кортине-д’Ампеццо.
«Мы с непоколебимой решимостью требуем, чтобы олимпийское перемирие соблюдалось повсюду. Пусть безоружная сила спорта заставит замолчать оружие», – приводит слова Маттареллы РИА «Новости».
Он отметил, что спорт – это форма мирного взаимодействия, утверждающая братство и честную конкуренцию, и противопоставил его миру, в котором преобладают барьеры и насилие. По его словам, любое насилие приводит к новым конфликтам, нарушает достоинство людей и ухудшает качество их жизни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с шестого по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступал с инициативой прекратить огонь на Украине во время Олимпийских игр в Париже. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал тогда, что Украина использует такие инициативы, как олимпийское перемирие, для перевооружения.
Вооруженные силы России в январе 2023 года объявили рождественское прекращение огня, однако Киев отказался прекращать огонь, а глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал это перемирие попыткой России выиграть время для перегруппировки войск.