    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    27 февраля 2026, 13:36 • Новости дня

    Российский бизнес в Афганистане предупредили о рисках из-за Пакистана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обострение отношений между Кабулом и Исламабадом вынудило российских предпринимателей пересмотреть планы работы в республике ради безопасности, заявил глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

    «Пока прогнозировать, конечно, тяжело, но если уж обострение конфликта продолжится, бизнес же, он очень чувствительный к этим вопросам», – сказал Хабибуллин РБК.

    Соседние Узбекистан и Иран уже ужесточили таможенный режим, что неизбежно скажется на торговле. Несмотря на сложности, Россия продолжает поставлять в регион муку, пшеницу, масло и нефтепродукты.

    В целях безопасности организация временно приостановила деловые поездки. По словам Хабибуллина, сейчас в стране находятся около 100 российских бизнесменов, за жизни которых центр несет ответственность.

    Ранее сообщалось, что Пакистан начал войну против афганского государства. Кремль выразил надежду на скорое прекращение прямых боестолкновений на границе двух стран.

    26 февраля 2026, 18:07 • Новости дня
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на использование канцлером Германии Мерцем цитат французского писателя, вдохновлявшего Геббельса, в своих антироссийских заявлениях.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в своих антироссийских заявлениях использует цитаты Астольфа де Кюстина, французского писателя XIX века, чьи труды вдохновляли Йозефа Геббельса. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что подобное невежество и цитирование идейных вдохновителей нацистов политиками Германии представляет опасность для самих немцев, передает ТАСС.

    На брифинге Захарова подчеркнула, что Мерц уже второй раз за неделю процитировал де Кюстина, назвав Россию страной «в глубочайшем варварстве». «Нет, то, что у немецких, германских политиков с образованием, логикой и вообще кругозором большие проблемы, мы это поняли. Но не надо вновь и вновь об этом напоминать», – заявила Захарова. Она добавила, что канцлер Германии продемонстрировал, кого считает своими политическими кумирами.

    Захарова уточнила, что спустя примерно сто лет после публикации трудов де Кюстина, Геббельс лично приказал переиздать его книги, и выразила уверенность, что об этом не знают ни Мерц, ни его советники. Дипломат напомнила, что римляне называли варварами как раз германские племена, которые в итоге разрушили Рим.

    Она также высказалась о современных проявлениях русофобии в Германии, подчеркнув сомнительность цивилизованности страны, где «грабеж чужого имущества» на таможне становится нормой.

    По мнению Захаровой, нынешняя ситуация вызывает вопросы к гражданам Германии относительно незнания их чиновниками элементарных фактов, таких как статус Гренландии в ЕС, и использования канцлером цитат, вдохновлявших Геббельса. Она заключила, что эта история в первую очередь опасна для самих немцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров, несмотря на экономическое превосходство.

    Также он заявлял о готовности Евросоюза к переговорам с Россией. Однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    26 февраля 2026, 16:54 • Новости дня
    Глава польского МИД призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды»
    @ MARCIN OBARA/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая в Сейме, призвал страну готовиться к войне, которую, по его словам, «видели деды и прадеды».

    Сикорский, слова которого приводит RMF24, напомнил о заявлениях западных разведок, которые прогнозируют возможность «нападения России на страны НАТО» в ближайшем будущем, передает «Московский комсомолец».

    Он подчеркнул рост числа диверсий на территории Европы, включая Польшу, а также упомянул о случаях появления беспилотников в польском воздушном пространстве.

    По мнению министра, осознание опасности может либо парализовать общество, либо мобилизовать его, и Польша не может позволить себе бездействие или успокоение, считая, что конфликт ее не коснется.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Министр обороны Германии Борис Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО.

    26 февраля 2026, 22:33 • Видео
    Кубу все-таки спасли

    Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    26 февраля 2026, 15:21 • Новости дня
    Пашинян рассказал о планах Армении по будущему российской военной базы в Гюмри
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о фазе трансформации отношений с Россией, подчеркнув отсутствие планов по выводу российской базы из Гюмри.

    Отношения Еревана и Москвы находятся на этапе трансформации, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в Польше, передает РБК. По его словам, Армения сейчас формирует новые отношения с Россией. Прямую речь главы правительства приводит Aurora News: «Наши отношения с Россией находятся в фазе трансформации, мы формируем новые отношения с Российской Федерацией».

    Пашинян также отметил, что Организация Договора о коллективной безопасности, по его мнению, «неадекватно отреагировала» на вызовы безопасности, с которыми сталкивалась Армения в последние годы. Тем не менее, премьер выделил решающую роль России и лично президента Владимира Путина в установлении перемирия между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, как сообщает CivilNet.

    Он добавил, что у Армении нет планов выводить российскую 102-ю военную базу, расположенную в Гюмри. По словам Пашиняна, несмотря на перемены, между странами сохраняются экономические и политические связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что страны ОДКБ с пониманием относятся к временному решению Армении не участвовать в работе организации.

    В декабре 2024 года Пашинян заявил о разрыве отношений Армении с ОДКБ. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что будет с Арменией без ОДКБ.


    27 февраля 2026, 12:19 • Новости дня
    Российский ИИ для тракторов попал в девять мировых рейтингов

    Отечественный разработчик систем искусственного интеллекта Cognitive Pilot занял лидирующие позиции сразу в девяти зарубежных аналитических обзорах, посвященных автоматизации сельхозтехники.

    Cognitive Pilot оказалась единственной отечественной компанией в престижных списках. Аналитики выпустили девять материалов по глобальному рынку систем автопилотирования, где россияне заняли места в первой пятерке. Такой значимый успех достигнут разработчиком впервые, хотя фирма и раньше попадала в рейтинги.

    Эксперты Markets CAGR отмечают: «На рынок выходят новые игроки, такие как Cognitive Pilot, с инновационными технологиями, ориентированными на автоматизацию и интеграцию искусственного интеллекта».

    Аналитики подчеркивают, что подобные решения привлекают фермеров возможностью повысить производительность. Российские системы обеспечивают бесшовную работу с уже имеющимся оборудованием.

    Гендиректор компании Ольга Ускова объяснила высокую оценку реализацией революционных проектов в агросфере за последние годы. По ее словам, предприятие выпустило полностью автономный трактор и создало решения для анализа почвы. Она добавила, что фактически речь идет о появлении робота-агронома, задающего мировые тренды.

    Объем рынка автономного управления агротехникой в 2025 году составил 15 млрд долларов, а к 2031 году вырастет до 26,57 млрд. Автопилоты повышают производительность на 30–35% и снижают расходы на топливо. Важно, что российская система работает на основе компьютерного зрения даже без сигнала GPS.

    26 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей

    Греф: Курс доллара к концу года составит 95-100 рублей

    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный прогноз по курсу доллара на текущий год составляет 85-90 рублей, сообщил глава «Сбера» Герман Греф в ходе разговора с аналитиками и журналистами.

    При этом он отметил, что его личная оценка курса на конец года – 95-100 рублей за доллар, передает РИА «Новости».

    По словам Грефа, нынешняя ситуация не позволяет ожидать крепкого рубля. «Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль. Это контрпродуктивно просто по всем мыслимым и немыслимым показателям», – заявил он. Он подчеркнул, что платежный баланс в прошлом году составил 40 млрд долларов, а в этом году, по прогнозам, может снизиться до 10 млрд долларов.

    Греф добавил, что курс 80 рублей за доллар при таких параметрах был бы невероятным и противоречит теории, логике и практике. Он отметил, что многое зависит от политики Центрального банка и решений по операции зеркалирования. Также глава «Сбера» напомнил о заявлении министра финансов о снижении цены отсечения.

    По мнению Грефа, рубль начнет расти уже со второго квартала, однако темпы роста пока невозможно оценить.

    Ранее главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что курс доллара к концу года прогнозируется в диапазоне 87–89 рублей.

    26 февраля 2026, 20:05 • Новости дня
    Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Франции сочло публикацию СВР РФ по теме передачи ядерной бомбы Украине проявлением агрессивного поведения России.

    Париж считает публикацию Службой внешней разведки России данных о подготовке Францией и Британией передачи Украине ядерной бомбы проявлением агрессивного поведения. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре, передает ТАСС.

    «Два дня назад Россия продемонстрировала чрезвычайно агрессивное поведение, выдвинув совершенно абсурдные обвинения», – заявил Конфавре на брифинге. По его словам, французское внешнеполитическое ведомство ограничилось реакцией через свой аккаунт French Response в соцсетях, не публикуя отдельного официального заявления.

    Журналист задал вопрос о заявлениях МИД РФ по поводу возможной отправки военных Франции и Британии на Украину, но представитель МИД Франции акцентировал внимание именно на публикации СВР. Конфавре обвинил Россию в эскалации конфликта, не вдаваясь в детали обсуждения западных военных на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти намерения нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие Киеву.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подготовил программное заявление для нации о ядерном сдерживании и безопасности Европы.


    27 февраля 2026, 09:34 • Новости дня
    Расстояние от позиций ВС России до Краматорска сократилось до 15 км

    Tекст: Вера Басилая

    Расстояние между российскими позициями и Краматорском на отдельных участках составляет не более 15 км, сообщили в российских силовых структурах.

    Дистанция между передовыми отрядами армии России и городом Краматорском на ряде направлений составляет не более 15 км. Об этом сообщили в силовых структурах, передает ТАСС.

    Представитель ведомства отметил: «Если оценивать расстояние от российских позиций до Краматорска, то на некоторых участках оно не превышает 15 км».

    Согласно полученным данным, украинская группировка, дислоцированная в населенном пункте, находится под плотным огнем. По объектам противника работают расчеты реактивной и ствольной артиллерии.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о сокращении расстояния до Краматорска после освобождения села Миньковка.

    Украина прекратила движение поездов до Славянска и Краматорска.

    27 февраля 2026, 05:35 • Новости дня
    Российские ледоколы пришли на помощь застрявшим в водах Финляндии судам
    @ Антон Ваганов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский атомный флот задействовали для проводки грузовых кораблей, которые из-за тяжелой погодной обстановки оказались заблокированы в Финском заливе, сообщили в агентстве транспортной инфраструктуры Финляндии.

    Взаимодействие проводится в рамках установленных международных процедур зимней навигации, указали в агентстве, передает РИА «Новости».

    Сложная обстановка и штормовой ветер привели к тому, что морской транспорт застревает в международных и территориальных водах. По запросу Хельсинки российский ледокол также может зайти в финскую акваторию для оказания поддержки.

    Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов пояснял, что залив покрылся льдом из-за морозов. Корпорация Росатом для обеспечения проводок уже направила в регион атомный ледокол «Сибирь».

    Напомним, в конце февраля Финский залив полностью покрылся льдом впервые за последние 15 лет. Атомный ледокол «Сибирь» начал проводку судов в морском порту Приморск. Росатом направлял атомоход в регион по запросу Министерства транспорта России.

    26 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    Выгнанный с ОИ украинец призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий

    Выгнанный с ОИ Гераскевич призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий

    @ IMAGO/Chai von der Laage/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Выгнанный с Олимпиады из-за шлема украинский скелетонист Владислав Гераскевич во время выступления в Верховной раде назвал олимпийского чемпиона Сергея Бубку предателем и потребовал лишить его званий.

    Владислав Гераскевич на пленарном заседании Верховной рады обвинил олимпийского чемпиона Сергея Бубку в коллаборационизме, передает РИА «Новости».

    «Призываю содействовать тому, чтобы господин Бубка был лишен награды путем введения против него санкций», – заявил Гераскевич.

    По словам спортсмена, Бубка сотрудничает с Россией, что, по его мнению, делает неприемлемым его пребывание среди героев Украины.

    Ранее Владимир Зеленский своим указом прекратил выплату государственных стипендий Сергею Бубке и другим титулованным украинским атлетам. В документе отмечается, что Бубка, олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по прыжкам с шестом, лишается государственной поддержки.

    Сергей Бубка известен как первый спортсмен, преодолевший планку в шесть метров в прыжках с шестом. Ему 62 года, он числится соучредителем ООО «Монблан», зарегистрированного в Донецке, а также двух других компаний, работающих на территории России. С 2005 по 2022 год Бубка возглавлял Олимпийский комитет Украины, а в 2024 году был переизбран членом Международного олимпийского комитета. По информации СМИ, Бубка проживает в Монако.

    Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу участвовать в Олимпийских играх 2026 года.

    Атлет надел на соревнования шлем с фотографиями погибших военных и политическими лозунгами.

    МОК обратился к спортсменам Украины с просьбой не устраивать акции протеста против российских участников.

    26 февраля 2026, 21:44 • Новости дня
    Управляющая пиццерией «Додо» уволилась после скандала с собакой

    Управляющая пиццерией «Додо» уволилась после скандала с собакой в Челябинске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После увольнения курьера за помощь бездомной собаке управляющая челябинской пиццерией «Додо» ушла из компании и уехала из города.

    Управляющая одной из челябинских пиццерий сети «Додо» покинула работу после скандала с увольнением курьера, сообщает Telegram-канал компании. Ранее женщину отстранили от работы после того, как она уволила курьера за то, что он укрыл пледом бездомную собаку возле заведения, используя для этого плед, принадлежавший компании.

    В заявлении компании говорится: «Управляющая Юлия приняла решение покинуть компанию. Она тяжело переживает сложившуюся ситуацию и искренне сожалеет о случившемся. Мы понимаем ее решение – она испытывала давление и получала угрозы, поэтому сейчас ей нужны время и тишина. Несмотря ни на что, мы поддержим ее в этот непростой период. От лица компании просим остановить давление и проявить уважение к частной жизни».

    Основатель «Додо» Федор Овчинников в своих соцсетях отметил, что женщину никто не увольнял «чтобы погасить негатив». Он считает, что сейчас необходимо защитить бывшую управляющую от травли и сделать системные выводы из ситуации.

    Бывший курьер Михаил Савицкий также призвал прекратить травлю управляющей. По его словам, нельзя допускать, чтобы история о добре превращалась в ненависть, и если общество желает решать проблемы, путь травли не должен рассматриваться как вариант.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Додо» решила оплатить лечение и содержание собаки в приюте после увольнения курьера в Челябинске за заботу о бездомном животном.

    Позже руководство сети пиццерий «Додо Пицца» извинилось перед сотрудником, который потерял работу из-за помощи собаке.

    26 февраля 2026, 22:33 • Новости дня
    Во Франции потребовали от провайдеров закрыть доступ к 35 российским СМИ

    Французский регулятор потребовал закрыть доступ к 35 российским СМИ

    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Французский регулятор цифровых коммуникаций обязал интернет-провайдеров ограничить доступ к контенту 35 сайтов российских СМИ и доступ к ТВ и радио России через стриминговые платформы, сообщает в четверг газета Le Figaro.

    Государственное управление по регулированию аудиовизуальных коммуникаций распорядилось перекрыть доступ к вещанию из России. Под ограничения попали стриминговые платформы и веб-страницы, пишет газета Le Figaro, передает «Интерфакс».

    «После официального уведомления, адресованного поставщикам услуг, Arcom потребовал в связи с этим от интернет-провайдеров, поставщиков услуг разрешения доменных имен и поисковых систем приступить к блокировке и удалению ссылок на 35 официальных сайтов российских СМИ, подпадающих под санкции», – приводит издание заявление регулятора.

    В ведомстве также отметили, что принимают исчерпывающие меры для остановки трансляции находящихся под европейскими санкциями медиа. Запрет распространяется и на воспроизведение контента на доступных в республике онлайн-платформах.

    Ранее французский медиарегулятор Arcom ранее запретил вещание Пятого канала и СТС в связи с санкциями Евросоюза.

    Брюссель в рамках 16 пакета ограничений ввел запрет на работу восьми российских СМИ в Европе.

    МИД России заявил о готовности отменить ответные меры при условии снятия рестрикций с отечественных изданий.

    26 февраля 2026, 22:22 • Новости дня
    Американские СМИ назвали цели запуска секретного китайского шаттла
    Американские СМИ назвали цели запуска секретного китайского шаттла
    @ кадр из видео

    Американские СМИ раскрыли возможные цели запуска секретного китайского космического шаттла, старт которого состоялся в начале февраля с космодрома Цзюцюань. Речь идет о многоразовом аппарате Shendong («Божественный дракон»), который совершил уже четвертый полет.

    Официально Пекин заявляет, что аппарат предназначен для «технологической проверки многоразовых космических кораблей» и должен способствовать «мирному использованию космоса». Однако эксперты считают, что за этими формулировками могут скрываться более сложные задачи, пишет Futurism.

    Аналитики обращают внимание на предыдущие миссии китайского шаттла. Третий полет завершился в сентябре 2024 года после 267 дней пребывания на орбите. Тогда китайская сторона заявила, что успех миссии подтверждает зрелость технологий многоразовых аппаратов.

    В то же время наблюдатели отмечали, что во время прошлых запусков Shendong выводил на орбиту небольшие объекты. Их фиксировали американские военные и независимые астрономы. По мнению ряда специалистов, Китай может отрабатывать операции сближения и маневрирования с другими космическими объектами, так называемые RPO (Rendezvous and Proximity Operations, сближение и операции в непосредственной близости – прим. ВЗГЛЯД).

    Американские СМИ подчеркивают, что Китай развивает эту программу на фоне аналогичных разработок США. В частности, секретный космический самолет X-37B, созданный компанией Boeing и эксплуатируемый United States Space Force, уже более десяти лет выполняет засекреченные миссии. За это время аппарат совершил семь полетов и провел в космосе в общей сложности тысячи суток.

    По оценкам экспертов, с учетом характеристик ракеты Long March 2F китайский аппарат может быть сопоставим по размерам с X-37B. Наблюдатели не исключают, что программы двух стран свидетельствуют о нарастающей конкуренции ведущих держав за технологическое и стратегическое превосходство на орбите.

    Ранее астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой спутниковой группировки Маска.

    26 февраля 2026, 22:47 • Новости дня
    Полиция нашла пропавшую в Смоленске девочку в доме на ее улице

    Tекст: Денис Тельманов

    В Смоленске девятилетнюю девочку, пропавшую ранее, обнаружили живой в квартире на той же улице, где она живет.

    Пропавшую девятилетнюю девочку в Смоленске нашли вечером сотрудники уголовного розыска, передает РИА «Новости». По информации поискового отряда «Сальвар», ребенок находился в одной из квартир дома на той же улице, где проживает вместе с семьей.

    Согласно сообщению официального представителя МВД Ирины Волк, девочка была найдена в квартире города, где находился и мужчина 1983 года рождения.

    Следственный комитет России ранее сообщил, что подозреваемый в похищении ребенка был установлен и задержан, сейчас с ним работают следователи.

    В региональных силовых структурах уточнили, что ребенок был обнаружен в квартире сожительницы подозреваемого. Девочка жива, ее состояние не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи Следственного управления СК России по региону возбудили уголовное дело по факту исчезновения девятилетней девочки в Смоленске.

    Девочка была обнаружена живой на третий день поисков и сейчас находится под наблюдением врачей.

    Мужчина, подозреваемый в похищении ребенка, отказался давать показания и потребовал адвоката.

    26 февраля 2026, 21:57 • Новости дня
    МИД России сообщил о проведении ВСУ медицинских экспериментов на пленных

    Мирошник: ВСУ использовали пленных как манекенов для медицинских экспериментов

    МИД России сообщил о проведении ВСУ медицинских экспериментов на пленных
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики использовали военнопленных в качестве живых манекенов для отработки сложных медицинских манипуляций, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

    Украинские медики, по данным дипломатов, использовали российских военнопленных для обучения студентов сложным и болезненным медицинским процедурам, передает ТАСС.

    В докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника приводятся показания российских военнослужащих, оказавшихся в украинском плену.

    Согласно свидетельствам, перед передачей пленных в официальное СИЗО их привезли в больницу города Сумы. Вместо оказания помощи раненым, местные врачи использовали их для обучения практикантов проведению опасных для здоровья процедур.

    Один из военнопленных рассказал, что у него было осколочное ранение в правую руку, возле локтя.

    «Доктор спрашивает у нашего конвоира: «Что с ним делать? Зашивать или перемотать?» Сопровождающий говорит: «Да, перемотай, и сойдет». Сразу не стали перематывать, привели практикантов-медиков», – рассказал пленный.

    Он сообщил, что врач указал практикантам брать кровь из артерий, после чего практикант впервые пробовал выполнить эту процедуру на нем, что вызвало сильную боль. В результате, как уточняется, медицинская помощь не была оказана, рана не была обработана и зашита, из-за чего позже началось загноение, а срок зарастания раны составил не менее семи месяцев.

    Ранее Мирошник заявил, что украинские власти не разрешают международным гуманитарным организациям посещать тайные тюрьмы ВСУ.

    Российский летчик Максим Криштоп после катастрофы Су-34 под Харьковом в марте 2022 года провел год в украинских тюрьмах, где подвергался жестоким пыткам.

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, а также отметила нарушения международных норм обращения с пленными.

    27 февраля 2026, 05:52 • Новости дня
    Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану
    Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану
    @ Rahmat Gul/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Исламабад начал открытую войну против афганского государства, назвав правящее там движение инструментом индийского влияния и источником террористической угрозы.

    Глава пакистанского военного ведомства Хаваджа Асиф заявил о начале полномасштабного противостояния с талибами, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Dawn.

    «Талибы превратили Афганистан в колонию Индии. Они собрали террористов со всего мира в Афганистане и начали экспорт терроризма... Талибан стал прокси Индии... Наше терпение кончилось. Теперь началась открытая война», – сказал министр.

    В ответ на бомбардировки афганские вооруженные силы развернули масштабные наступательные действия вдоль линии Дюранда. Представители Кабула сообщили, что операции охватили провинции Хост, Пактия, Нуристан и ряд других районов.

    Власти Пакистана утверждают, что в ходе приграничных столкновений ликвидированы 133 афганских военных, а более 200 получили ранения. По информации афганской стороны, пакистанская авиация нанесла удары по целям в провинциях Кабул, Кандагар и Пактия.

    Напомним, ВС Афганистана начали операцию в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана. Ранее десятки мирных жителей погибли в результате авиаударов пакистанских ВВС по приграничным провинциям Пактия и Нангархар.

