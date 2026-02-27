Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.0 комментариев
Российский бизнес в Афганистане предупредили о рисках из-за Пакистана
Обострение отношений между Кабулом и Исламабадом вынудило российских предпринимателей пересмотреть планы работы в республике ради безопасности, заявил глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.
«Пока прогнозировать, конечно, тяжело, но если уж обострение конфликта продолжится, бизнес же, он очень чувствительный к этим вопросам», – сказал Хабибуллин РБК.
Соседние Узбекистан и Иран уже ужесточили таможенный режим, что неизбежно скажется на торговле. Несмотря на сложности, Россия продолжает поставлять в регион муку, пшеницу, масло и нефтепродукты.
В целях безопасности организация временно приостановила деловые поездки. По словам Хабибуллина, сейчас в стране находятся около 100 российских бизнесменов, за жизни которых центр несет ответственность.
Ранее сообщалось, что Пакистан начал войну против афганского государства. Кремль выразил надежду на скорое прекращение прямых боестолкновений на границе двух стран.