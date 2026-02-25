У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».3 комментария
Патриарх Кирилл назвал россиянам приоритеты на Великий пост
Самым главным приоритетом в Великий пост должна стать внутренняя работа над самим собой, над душой и сознанием, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в Москве.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей проповеди в храме Христа Спасителя в Москве призвал верующих сосредоточиться на внутренней работе над душой и сознанием во время Великого поста, передает РИА «Новости».
«Великий пост – это время, когда нам нужно особенно сконцентрироваться на этих самых главных целях, от которых, собственно говоря, зависит наше счастье, не сиюминутное, не мгновенное, не в течение коротких лет жизни, а вечное счастье... Самый главный приоритет – это работа внутренняя над самим собой, над своей душой, над своим сознанием. А эта работа может принести плод только тогда, когда человек в Бога верит, когда есть точка отсчета, когда есть цель, куда нужно двигаться, иначе не решить все эти задачи», – заявил патриарх.
Он отметил, что многие люди часто увлечены достижением материальных целей, заботой о семье и карьерой, однако эти задачи временны, поскольку земная жизнь коротка. Патриарх Кирилл подчеркнул, что цель, связанная с воспитанием души и подготовкой к вхождению в Божье Царство, важнее любой другой в земной жизни, но чаще всего она отходит на второй план.
Патриарх добавил, что Великий пост дает возможность переосмыслить жизненные приоритеты и определить место веры в системе собственных ценностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Великий пост 2026 года начинается 23 февраля.
Священник рассказал, что во время поста нельзя употреблять мясо, молочные продукты и яйца.