Патриарх Кирилл назвал россиянам приоритеты на Великий пост

Tекст: Дмитрий Зубарев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей проповеди в храме Христа Спасителя в Москве призвал верующих сосредоточиться на внутренней работе над душой и сознанием во время Великого поста, передает РИА «Новости».

«Великий пост – это время, когда нам нужно особенно сконцентрироваться на этих самых главных целях, от которых, собственно говоря, зависит наше счастье, не сиюминутное, не мгновенное, не в течение коротких лет жизни, а вечное счастье... Самый главный приоритет – это работа внутренняя над самим собой, над своей душой, над своим сознанием. А эта работа может принести плод только тогда, когда человек в Бога верит, когда есть точка отсчета, когда есть цель, куда нужно двигаться, иначе не решить все эти задачи», – заявил патриарх.

Он отметил, что многие люди часто увлечены достижением материальных целей, заботой о семье и карьерой, однако эти задачи временны, поскольку земная жизнь коротка. Патриарх Кирилл подчеркнул, что цель, связанная с воспитанием души и подготовкой к вхождению в Божье Царство, важнее любой другой в земной жизни, но чаще всего она отходит на второй план.

Патриарх добавил, что Великий пост дает возможность переосмыслить жизненные приоритеты и определить место веры в системе собственных ценностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Великий пост 2026 года начинается 23 февраля.

Священник рассказал, что во время поста нельзя употреблять мясо, молочные продукты и яйца.