Непряева объяснила слова о нелюбви российских болельщиков

Непряева заявила, что слова о хейте болельщиков вызвали волну поддержки

Tекст: Мария Иванова

Дарья Непряева рассказала, что ее слова о нелюбви российских болельщиков были восприняты слишком драматично, сообщает ТАСС.

По словам лыжницы, после ее комментариев о хейте в адрес спортсменов ей стали писать сообщения с поддержкой, некоторые даже выражали беспокойство за ее состояние. «Мне стали так писать, как будто я умирать собралась. На самом деле, мы тогда просто общались, не было такого, что я жаловалась. Я получаю огромное количество поддержки», – поделилась Непряева.

Она подчеркнула, что комментарии недоброжелателей никак не влияют на ее психологическое состояние, а поддержки на стартах и от болельщиков ей хватает. По ощущениям спортсменки, в Европе публика иногда даже более позитивно реагирует на ее выступления, чем на родине.

Непряева объяснила, что ее недавние высказывания касались лишь небольшой части аудитории, которая оставляет негативные отзывы, и она не придает этому большого значения. Спортсменка отметила, что трезво оценивает ситуацию и чувствует себя хорошо, а негативные мнения отдельных людей не мешают ей выступать на соревнованиях.

Ранее российская лыжница Дарья Непряева рассказала, что на Олимпиаде сталкивается с завистью и критикой со стороны коллег и болельщиков.

Между тем тренер Юрий Сорин дал неудовлетворительную оценку спринтам Непряевой и Коростелева.

А бывший тренер сборной России Вольфганг Пихлер призвал не пускать российских спортсменов на Олимпиаду.