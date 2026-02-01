Дома и автомобили повреждены обломками БПЛА в Орловской области

Tекст: Катерина Туманова

«Первого февраля 2026 года с 10.00 в здании Зареченского СДК по адресу: пос. Зареченский, ул. Центральная, д. 4 будет работать комиссия по осмотру повреждений и составлению соответствующих актов», – написал он.

Черных уточнил, что на месте в субботу работали оперативные службы. Кроме того, жителям предлагается обратиться в комиссию либо позвонить, чтобы специалисты выехали на дом для осмотра повреждений и оформления документов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при атаке БПЛА на авто в Белгородской области пострадали три человека. Балицкий сообщил об убийстве FPV-дроном ВСУ мирного жителя в Васильевке.



