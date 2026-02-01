Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.13 комментариев
Суд в Москве отправил в СИЗО россиянина по делу о госизмене
Мещанский суд в Москве отправил в СИЗО россиянина по делу о госизмене
Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для гражданина России Качкуркина А.М. по делу о государственной измене, защита не обжаловала арест, сказано в материалах дела.
«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Качкуркин А. М. по статье 275 УК РФ (госизмена)», – приводит ТАСС данные судебной картотеки.
Там отмечается, что защита подозреваемого жалобу на принятое решение суда не подавала. Материалы по делу рассматриваются в закрытом режиме, и представители суда воздержались от комментариев по делу.
По статье о государственной измене обвиняемому может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Детали уголовного дела в открытых источниках не приводятся, так как заседания по таким вопросам проходят без участия публики и СМИ.
