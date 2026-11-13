Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Япония решила привлечь армию к защите гражданских предприятий от кибератак
Nikkei: Правительство Японии поручит военным защиту инфраструктуры от хакеров
Правительство Японии решило на постоянной основе привлечь вооруженные силы страны к обеспечению кибербезопасности предприятий гражданской инфраструктуры.
Вооруженные силы Японии займутся поиском и устранением киберугроз на объектах энергетических сетей, средств связи, а также в финансовой и транспортной системах, передает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.
Соответствующие решения планируется принять в декабре при пересмотре документов в сфере безопасности. В настоящее время киберпреступлениями в стране занимается полиция, однако военные обладают собственными средствами контроля за состоянием компьютерных сетей. Допуск вооруженных сил к защите инфраструктуры частных компаний будет осуществляться исключительно на добровольной основе.
В октябре исследовательская компания Cyber Security Cloud зафиксировала в Японии более 475 млн кибератак. Этот показатель превысил данные прошлого года в два с половиной раза и стал абсолютным рекордом. Резкий рост числа нападений на серверы учреждений связывают с использованием систем на основе искусственного интеллекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее японские власти сообщили о планах задействовать группу «белых хакеров» для защиты компаний от кибертерроризма.
Также злоумышленники похитили контактные данные 13 тыс. сотрудников полиции префектуры Сайтама.
Число случаев несанкционированного доступа к информационным системам японских предприятий достигло рекордного уровня.