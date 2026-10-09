Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Финляндия выделила 18,3 млн евро на строительство завода по производству тротила
Министерство обороны Финляндии предоставило 18,3 млн евро на строительство завода по производству тротила в Пори.
Средства министерства обороны страны выделены компании Forcit Pori Oy Ab в виде государственных грантов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военное ведомство Финляндии.
Новое предприятие, которое станет вторым заводом по производству тротила в Евросоюзе после завода в Польше, планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году. Тротил будет производиться для нужд Финляндии и НАТО, а также позволит оказывать долгосрочную поддержку Украине.
В сентябре США выделили 20 млн евро на строительство этого завода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз оплатил производство дронов и ракет на украинских предприятиях.
Ранее российские военные поразили украинскую табачную фабрику, выпускавшую боеприпасы.
В понедельник Литва оценила строительство украинского завода боеприпасов в 93 млн евро.