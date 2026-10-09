Финляндия выделила 18,3 млн евро на строительство завода по производству тротила

Tекст: Тимур Шайдуллин

Средства министерства обороны страны выделены компании Forcit Pori Oy Ab в виде государственных грантов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военное ведомство Финляндии.

Новое предприятие, которое станет вторым заводом по производству тротила в Евросоюзе после завода в Польше, планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году. Тротил будет производиться для нужд Финляндии и НАТО, а также позволит оказывать долгосрочную поддержку Украине.

В сентябре США выделили 20 млн евро на строительство этого завода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз оплатил производство дронов и ракет на украинских предприятиях.

Ранее российские военные поразили украинскую табачную фабрику, выпускавшую боеприпасы.

В понедельник Литва оценила строительство украинского завода боеприпасов в 93 млн евро.