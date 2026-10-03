Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.4 комментария
Исламабад обвинил индийских пограничников в убийстве двух пакистанцев
Исламабад вызвал индийского поверенного из-за гибели двух пакистанцев
Власти Пакистана вызвали поверенного в делах Индии и выразили решительный протест из-за гибели двух мирных жителей в районе государственной границы.
Пакистанское внешнеполитическое ведомство заявило решительный протест Индии после убийства двух мирных граждан в секторе Бедиан. По данным МИД, ответственность несут индийские пограничники, пишет РИА «Новости».
Исламабад потребовал от Нью-Дели немедленно провести прозрачное расследование случившегося. Пакистанские дипломаты призвали принять дисциплинарные и юридические меры против ответственных лиц, а также официально уведомить пакистанское правительство о результатах и предпринятых действиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Индия вызвала пакистанского дипломата после столкновения военных кораблей.
В прошлом году индийские военные начали масштабные учения у границы с Пакистаном.