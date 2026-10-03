Экономист рассказала об индексации страховых, социальных и военных пенсий

Эксперт Подольская сообщила об индексации пенсий в 2027 году

Tекст: Катерина Туманова

«Страховые пенсии индексируются дважды в год согласно решению, принятому в 2026 году. С 1 февраля страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят на 6,8%», – рассказала она РИА «Новости».

Подольская уточнила, что этот показатель соответствует прогнозному уровню инфляции. С 1 апреля пройдет дополнительный этап повышения страховых выплат на 3,3%, который будет зависеть от темпов роста средних зарплат. Индексация затронет работающих и неработающих граждан.

В августе работающим пенсионерам дополнительно пересчитают выплаты с учетом накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов. Кроме того, скорректируют накопительные пенсии за счет инвестиционных доходов.

Социальные пенсии с 1 апреля предварительно вырастут на 6,8%.

Военные пенсии планируется проиндексировать с 1 октября ориентировочно на 4%. Размер этой выплаты традиционно увеличится вслед за ростом денежного довольствия военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Голикова сообщила о двойной индексации страховых пенсий в 2027 году. Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля. Экономист Балынин рассказал об особенностях начисления второй пенсии.



