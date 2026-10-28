SCMP: Смена власти в Сербии приведет к проверкам китайских инвестпроектов

Tекст: Вера Басилая

Смена политического курса после поражения коалиции экс-президента Сербии Александра Вучича на парламентских выборах грозит охлаждением дипломатических связей между Белградом и Пекином, сообщает SCMP.

По мнению опрошенных изданием экспертов, оппозиционное движение «Студенческий список» уделит особое внимание внутриполитическим проблемам, таким как прозрачность институтов и борьба с коррупцией.

Научный сотрудник организации «Китайские наблюдатели в Центральной и Восточной Европе» Стефан Владисавлев отметил, что стремление нового правительства к ужесточению контроля над государственными контрактами неизбежно приведет к более тщательным проверкам китайских инвесторов.

Предпосылкой для формирования движения «Студенческий список» стало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в 2024 году, который реконструировался в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь». Трагедия унесла жизни 16 человек и спровоцировала массовые протесты, завершившиеся победой оппозиции на выборах. При этом Вучич и власти Китая отвергали причастность китайских подрядчиков к инциденту.

Несмотря на возможные проверки, полный разрыв двусторонних связей маловероятен. Сербия остается ключевым партнером Китая в Европе, а Пекин является крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в экономику республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» объявило о намерении пересмотреть отношения с Евросоюзом.

В понедельник грузинская оппозиция назвала поражение Вучича хорошим рассветом.

Политолог Екатерина Энтина объяснила провал Сербской прогрессивной партии неспособностью прежних властей обеспечить расследование громких коррупционных дел.