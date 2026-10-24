Оперные певцы спели на борту задержанного в Пулково самолета

Оперные певцы спели для пассажиров задержанного в Пулково рейса

Tекст: Тимур Шайдуллин

Самолет, следовавший из Челябинска в Москву, приземлился в Петербурге из-за ограничений по соображениям безопасности. Воздушное судно три часа простояло на взлетно-посадочной полосе, пишет RT со ссылкой на Mash.

На одном рейсе оказались художественный руководитель Михайловского театра Ильдар Абдразаков, оперный певец Алексей Тихомиров, артисты капеллы имени Юрлова и ее руководитель, дирижер Геннадий Дмитряк.

Чтобы поддержать пассажиров во время длительного ожидания на борту, артисты устроили для них концерт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу петербургская воздушная гавань Пулково выступила в качестве запасного аэродрома для московского авиаузла.

Ранее управляющая компания «Воздушные ворота Северной столицы» сообщила об обслуживании более 110 рейсов после отмены ограничений. До этого в Пулково задержали более 50 рейсов.