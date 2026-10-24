Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.0 комментариев
Оперные певцы спели на борту задержанного в Пулково самолета
Оперные певцы спели для пассажиров задержанного в Пулково рейса
Художественный руководитель Михайловского театра Ильдар Абдразаков и другие артисты устроили импровизированный концерт для пассажиров рейса Челябинск – Москва, который вынужденно приземлился в петербургском аэропорту Пулково.
Самолет, следовавший из Челябинска в Москву, приземлился в Петербурге из-за ограничений по соображениям безопасности. Воздушное судно три часа простояло на взлетно-посадочной полосе, пишет RT со ссылкой на Mash.
На одном рейсе оказались художественный руководитель Михайловского театра Ильдар Абдразаков, оперный певец Алексей Тихомиров, артисты капеллы имени Юрлова и ее руководитель, дирижер Геннадий Дмитряк.
Чтобы поддержать пассажиров во время длительного ожидания на борту, артисты устроили для них концерт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу петербургская воздушная гавань Пулково выступила в качестве запасного аэродрома для московского авиаузла.
Ранее управляющая компания «Воздушные ворота Северной столицы» сообщила об обслуживании более 110 рейсов после отмены ограничений. До этого в Пулково задержали более 50 рейсов.