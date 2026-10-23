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Улицы Севастополя получили имена погибших участников СВО
Развожаев: Семь улиц Севастополя получили имена погибших участников СВО
В Севастополе семь улиц назвали в честь погибших участников специальной военной операции, награжденных орденами Мужества, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Улицы назовем в честь участников специальной военной операции, награжденных Орденом Мужества: улица Игоря Русанова, улица Алексея Шишкича, улица Петра Аникина, улица Федора Грабовецкого, улица Антона Прута, улица Дмитрия Рыбалко, улица Владимира Стельма. Это наша дань памяти погибшим воинам», – указал Развожаев в Max.
Губернатор также уточнил, что помимо новых улиц в Севастополе появятся скверы, названные в честь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и адмирала Балтина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле военный корреспондент Евгений Поддубный совместно с секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым осмотрели сквер памяти участников СВО в Ставрополе.
В мае «Движение Первых» запустило всероссийскую акцию в память о погибшем в Донецкой народной республике бойце спецоперации.
В январе в регионах стартовала патриотическая акция «Снежный десант Российских студенческих отрядов» для помощи ветеранам и семьям военнослужащих.