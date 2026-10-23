  • Новость часаЭксперт: Путин справедливо отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях
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    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    34 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

    5 комментариев
    23 октября 2026, 12:55 • Новости дня

    Путин обратился к участникам форума «Россия – спортивная держава»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин обратился к участникам и гостям международного форума «Россия – спортивная держава» в Красноярске, отметив, что Россия остается неотъемлемой частью международной спортивной семьи.

    «Рад приветствовать участников и гостей международного форума "Россия – спортивная держава". В этом году он проходит в Красноярске, который известен в том числе своими давними и крепкими традициями в области спорта», – заявил Путин, чьи слова приводятся на сайте Кремля.

    Президент отметил, что на берегах Енисея выросло не одно поколение легендарных атлетов и олимпийских чемпионов, а также проходили крупнейшие спортивные события самого высокого уровня.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия всегда была и остается важной частью международной спортивной семьи, неукоснительно исполняя все принятые на себя международные обязательства и обоснованные требования.

    «Видим будущее спорта в его максимальной доступности, в активном использовании инновационных технологий, в тренировочных и соревновательных практиках, в спортивной медицине, в программах подготовки атлетов, образовании. Приветствуем появление новых видов спорта. Главное, чтобы они способствовали гармоничному развитию человека, продвигали в обществе ценности здорового образа жизни.

    Также считаем необходимым наращивать поддержку национальных видов спорта», – отметил Путин.

    «Уверен, что дискуссии на площадках форума "Россия – спортивная держава", ваше профессиональное, заинтересованное общение позволят наметить конкретные шаги, которые помогут решению этих задач. Причем и в спорте, и во всех других областях международного сотрудничества», – подчеркнул президент.

    Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал спорт частью культурного кода и традиций жителей России.

    Министр спорта Михаил Дегтярев заявил об участии в мероприятии 5 тыс. участников из 60 стран.

    В среду президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XIV Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Красноярске.

    22 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин счел неуместными заявления Киева о потере Украиной территорий
    Путин счел неуместными заявления Киева о потере Украиной территорий
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ответ на заявление Владимира Зеленского о готовности уступить часть территорий ради мирного соглашения назвал новые регионы историческими землями России.

    Путин прокомментировал слова Зеленского о готовности уступить территории ради мира, передают «Вести». «У меня, во-первых, отношение к этому делу такое, что это не их территории, это территории исторической России», – заявил российский президент.

    «Люди, проживающие на этих территориях, проголосовали, А – первое, за независимость государственную, Б – в качестве второго шага проголосовали, хочу это подчеркнуть, за воссоединение с Российской Федерацией. Так что (Зеленскому) говорить о каких-то территориальных потерях, мне кажется, неуместно», – добавил он.

    Ранее Зеленский заявлял о согласии на мирное соглашение с Россией даже при потере около 25% украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии решения о составе российской переговорной группы на новый раунд контактов по Украине.

    В среду помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил об обсуждении украинского кризиса на переговорах главы государства и специального посланника президента США Стива Уиткоффа.

    Уиткофф заявил о существовании задела для прекращения огня.

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    22 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Путин усомнился в ленинской формуле о важнейшем из искусств

    Путин назвал театр главным из искусств вместо кино

    Путин усомнился в ленинской формуле о важнейшем из искусств
    @ Софья Сандурская/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Ленинская формула о «важнейшем из искусств» сегодня неверна, поскольку ни кино, ни телевидение, ни интернет не смогли заменить театр, заявил президент Владимир Путин на съезде Союза театральных деятелей.

    «Трудно сегодня согласиться с классиком, который считал важнейшим искусством кино», – приводит ТАСС слова российского лидера. «Театр не только жив – он импульсы дает очень многим видам искусства, с него очень многое начинается», – добавил он.

    По словам Путина, главное преимущество театра заключается в прямом контакте со зрителями, который вызывает «чувство сопричастности и сопереживания героям спектакля».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин заявил о поддержке государством более 600 профессиональных театров.

    Президент поздравил театральное сообщество со 150-летием.

    В прошлом месяце на Петербургском международном форуме объединенных культур он подчеркнул абсолютную доступность культуры для всех граждан страны.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    22 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин заявил о готовности Москвы к трехсторонним переговорам по Украине

    Путин: Россия готова к возобновлению трехсторонних контактов по Украине

    Путин заявил о готовности Москвы к трехсторонним переговорам по Украине
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия готова возобновить трехсторонние контакты для обсуждения безопасности России и Украины после заключения окончательных мирных соглашений. Речь не идет о кратковременной приостановке боевых действий, заявил Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Глава государства подчеркнул, что Россия готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для выхода на окончательное мирное соглашение, а не для простой приостановки боевых действий, передает РИА «Новости».

    Президент сообщил, что готовность вернуться к переговорам обсуждалась с представителем администрации США.

    «Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения. Причем в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то короткий промежуток времени», – подчеркнул Путин.

    По его словам, американский представитель отметил, что обсуждение будущей безопасности двух стран потребует также разговора об архитектуре европейской безопасности. Российский лидер согласился с таким подходом.

    «Мы готовы возобновить эти контакты для достижения этой цели», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости более активного участия европейских государств в переговорном процессе по Украине.

    В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорый доклад американских переговорщиков о результатах встреч с представителями Украины и Европы.

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    23 октября 2026, 05:27 • Новости дня
    Лидеры Европы выбрали пять кандидатов для переговоров с Путиным

    Telegraph: ЕС на переговоры с Путиным хочет отправить Стубба и Мелони

    Лидеры Европы выбрали пять кандидатов для переговоров с Путиным
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские лидеры рассматривают пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта, пишут британские СМИ.

    В числе возможных переговорщиков называются премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, а также премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph.

    Отмечается, что председатель Европейского совета Антониу Кошта отказался от исполнения роли потенциального посредника на прошедшей недавно встрече в Брюсселе.

    В последние недели в Европе усилилось стремление найти представителей для участия в мирном процессе из-за опасений, что президент США Дональд Трамп больше не отстаивает интересы европейского континента. По данным издания, европейским лидерам необходимо прийти к консенсусу о необходимости переговоров с Москвой и выработать единую позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейские дипломаты выразили опасения об исключении Брюсселя из мирного урегулирования на Украине на фоне диалога Москвы и Вашингтона. Президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия государств Европы в переговорном процессе. Президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы возобновить трехсторонние контакты для обсуждения вопросов безопасности.

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    22 октября 2026, 21:43 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности победить Россию на поле боя

    Путин: Для всех стала очевидной невозможность нанести поражение России

    Путин заявил о невозможности победить Россию на поле боя
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что для всех стала очевидной невозможность победить Россию на поле боя и нанести ей стратегическое поражение.

    «Для всех стало очевидным, что победить Россию на поле боя невозможно, нанести ей стратегическое поражение нереально. Я думаю, что люди, те, которые стремились к стратегическому поражению России во все века, и сейчас такие люди, к сожалению, есть, что они осознают реалии жизни современной и поймут, что лучше жить дружно с Россией – это соответствует интересам их народов», – сказал Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о просчете противника в ставке на удары по России.

    Также Путин назвал россиян крепкими и мужественными людьми, которых невозможно победить.

    Президент отметил очевидность невозможности запугать Россию.

    Комментарии (7)
    22 октября 2026, 21:58 • Новости дня
    Путин заявил, что русские и украинцы генетически являются одним народом
    Путин заявил, что русские и украинцы генетически являются одним народом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил, что последние данные генетических исследований подтверждают принадлежность русских и украинцев к одному народу.

    Украинцы – очень близкий России народ, заявил Путин «Вестям», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина. Глава государства подчеркнул исключительное сходство русских и украинцев.

    «Это очень близкий нам народ. Последние генетические исследования показывают, что это один народ – русские и украинцы», – сказал президент.

    Ранее в четверг Путин заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для достижения окончательного мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент России указал на фактический запрет русского языка на Украине.

    До этого глава государства заявил о заинтересованности большинства украинских граждан в поддержании дружеских отношений с Россией.

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    22 октября 2026, 19:04 • Новости дня
    Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
    Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.

    В тексте документа, размещенного на сайте Кремля, указано, что кадровое решение принято в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 Федерального закона от 21 декабря 2021 года «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

    Шестаков будет руководить регионом в статусе временно исполняющего обязанности до вступления в должность лица, избранного губернатором Приморского края. Указ главы государства вступает в силу со дня его подписания.

    Шестаков является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

    Всего с учетом последующих кадровых перестановок 65 участников «школы губернаторов» стали руководителями российских регионов. Сейчас 55 из 89 действующих глав регионов – выпускники «школы губернаторов».

    22 октября высокое назначение получила еще одна участница программы – Ирина Окладникова, проходившая обучение в пятом потоке «школы губернаторов», указом президента назначена заместителем председателя правительства России – руководителем аппарата правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин предложил мэру Владивостока Константину Шестакову занять пост временно исполняющего обязанности главы Приморья.

    Во вторник комитет Госдумы поддержал кандидатуру занимавшего пост губернатора Приморского края Олега Кожемяко на должность вице-премьера.

    Ранее Владимир Путин одобрил возможное назначение Кожемяко руководителем дальневосточного направления в правительстве.

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    22 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    Политолог: Путин побудил Вашингтон обсуждать с Москвой новый баланс сил
    Политолог: Путин побудил Вашингтон обсуждать с Москвой новый баланс сил
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Гарантии безопасности вновь стали главной темой переговоров России и США. При этом Вашингтон стал вести диалог с Москвой без прежних угроз и давления санкциями, а Россия добилась этого, не поступаясь своими стратегическими интересами, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова.

    «Встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом в очередной раз показала, что Москва выстраивает диалог с Западом исходя из собственных внешнеполитических приоритетов, а не следует навязываемой ей повестке», – отметила Анна Федорова, эксперт ЭИСИ.

    Она напомнила, что стратегическая цель российского лидера – обеспечить долгосрочные условия мира и безопасности. «Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, главной темой дальнейшего переговорного процесса станет выстраивание глобальной системы безопасности. Пять лет назад НАТО фактически отвергло право России участвовать в формировании такой системы, что в итоге привело к обострению ситуации. Запад планировал с помощью геополитического взрыва на Украине остановить развитие России. Чтобы нейтрализовать эти угрозы, мы были вынуждены начать СВО», – указала политолог.

    Теперь гарантии безопасности вновь оказались в центре контактов Москвы и Вашингтона, и Западу приходится учитывать смену переговорных приоритетов, добавила Федорова. «Это с полным правом можно считать значительной дипломатической победой России, в которую, безусловно, большой вклад внес наш президент», – считает аналитик.

    Собеседница обратила внимание и на изменение глобального геополитического баланса: теперь США обращаются к Владимиру Путину с предложениями обсудить новые параметры мирового баланса сил. «Вашингтон стал взаимодействовать с Москвой иначе, чем практически со всеми остальными странами, – без угроз и демонстративного размахивания «санкционной дубиной», – пояснила эксперт.

    «Принципиально важно, что мы добились этого положения без стратегических уступок со стороны России. Мы сохраняем уважительное отношение к любым внешнеполитическим собеседникам, но при этом не питаем иллюзий и последовательно отстаиваем собственные интересы», – подчеркнула Федорова.

    Отдельно она остановилась на отношениях Москвы и Евросоюза. «По крайней мере, в рамках нынешнего переговорного процесса Россия вправе не учитывать позицию Брюсселя с его, мягко говоря, сомнительными инициативами и заявлениями европейских лидеров, которые стремятся к геополитическому ослаблению нашей страны», – заметила политолог.

    По словам Федоровой, своими решениями ЕС сам лишил себя возможности участвовать в большом международном диалоге. Апофеозом европейского абсурда эксперт назвала недавнее выступление канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил, что больше всего обеспокоен не экономическим кризисом в ФРГ и не политикой США и Китая, а влиянием России на немецкое общество. «С такими «лидерами» нам попросту не о чем разговаривать», – резюмировала Федорова.

    В среду в Константиновском дворце в Петербурге прошла встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом. Переговоры длились около трех часов и охватили широкий круг вопросов – от украинского урегулирования и восстановления экономических связей до перспектив трехстороннего диалога России, США и Китая.

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты встречи Юрий Ушаков. Как считают эксперты, диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России.

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    22 октября 2026, 22:18 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в отношении к украинцам как к расходному материалу

    Путин: Киев и Запад относятся к гражданам Украины как к расходному материалу

    Путин обвинил Запад в отношении к украинцам как к расходному материалу
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киевский режим и его западные спонсоры относятся к украинцам как к расходному материалу, заявил президент России Владимир Путин.

    Об этом Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    «Они [на Западе] все время говорили, что готовы воевать до последнего украинца. А само-то украинское руководство, оно как относится к своим гражданам? Тоже как те, кто с нами хотят воевать за рубежом, относится к расходному материалу? Это же все-таки их граждане», – отметил Путин.

    Путин отметил, что на Украине остаются мотивированные националистические формирования, однако, по его утверждению, они далеко не всегда находятся на передовой. Туда, заявил президент, отправляют прежде всего тех, кого мобилизовали принудительно.

    Глава государства сообщил о более чем 300 тыс. уголовных дел, возбужденных в связи с дезертирством, и привел оценку числа дезертиров в полмиллиона человек. По его мнению, фактическая цифра может быть еще выше. Путин также заявил, что на Западе знают об этой ситуации.

    Президент подчеркнул, что Россия выступала за мирное разрешение конфликта с 2014 года и предлагала содействие в переговорах Киева с юго-востоком Украины. В этом контексте он напомнил о Минских соглашениях.

    «Мы же всегда стремились к тому, чтобы они смогли договориться с той частью Украины, которая не согласна с госпереворотом», – заявил Путин. По словам президента, Москва предлагала договориться и перед началом российских военных действий, однако украинская сторона отказалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин сообщил о готовности Москвы следить за развитием ситуации в преддверии трехсторонних переговоров с США и Украиной.

    В тот же день президент России назвал новые регионы историческими землями РФ.

    В начале месяца он заявил о регулярном разворовывании Киевом средств западных спонсоров.

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    22 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин назвал политической шизофренией разговоры на Западе о подготовке к войне
    Путин назвал политической шизофренией разговоры на Западе о подготовке к войне
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не намерена воевать с Европой, а европейские народы также не хотят такого конфликта, заявил президент Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Заявления о подготовке к войне с Россией глава государства назвал «политической шизофренией».

    «Хочу, чтобы нас услышали. <...> Мы не готовимся ни к какой бы то ни было войне с Европой», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    По его словам, европейские страны развернули антироссийскую кампанию и постоянно говорят о подготовке к военному противостоянию. Президент выразил надежду, что этот подход изменится, а сторонники стратегического поражения России осознают невозможность добиться своей цели.

    «Лучше жить дружно с Россией. Это соответствует интересам их народов», – отметил глава государства.

    Отдельно Путин поставил под сомнение ожидания украинского руководства, что другие государства должны оплачивать продолжение боевых действий и обеспечивать Киев оружием, боеприпасами и техникой.

    «Мы не хотим воевать с Украиной. Но если сегодняшнее украинское руководство хочет воевать, ну пусть воюют. Но почему они считают, что все должны за это платить и поставлять им оружие?» – заявил президент.

    Путин допустил, что такие ожидания связаны с прежними обещаниями поддержки со стороны партнеров Киева. При этом, по его оценке, помогать Украине собирались «до последнего украинца». Стремление некоторых государств ослабить Россию, подчеркнул президент, ставит вопрос о том, соответствует ли такая цель национальным интересам самой Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Владимир Путин заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами.

    В сентябре глава государства предостерег Европу от ввода войск на Украину.

    Тогда же он сообщил об отсутствии у Москвы намерений угрожать Европе.

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    22 октября 2026, 16:40 • Новости дня
    Мишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
    Мишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин ждет от правительства эффективной работы для повышения качества жизни людей и развития экономики, заявил премьер Михаил Мишустин.

    «Глава государства ожидает от правительства продолжения эффективной работы на благо интересов людей, на повышение качества их жизни и на развитие нашей экономики», – приводит слова Мишустина РИА «Новости».

    Открывая заседание кабинета министров, премьер отметил, что правительство работает в обновленном составе, пишет ТАСС. Предложения по кадровым изменениям были представлены президенту в начале недели и тщательно проработаны с учетом стоящих перед кабмином актуальных задач.

    Также премьер-министр сообщил о напряженной работе над проектом трехлетнего бюджета. Он подчеркнул важность того, чтобы она была завершена вовремя, и «уже с первых дней пошло необходимое финансирование на поддержку граждан и бизнеса».

    Мишустин отметил налаженное конструктивное взаимодействие кабмина с парламентариями, которое важно продолжать, доводя и разъясняя свою точку зрения при работе над бюджетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Михаил Мишустин провел первое заседание обновленного кабинета министров.

    В среду депутаты утвердили предложенных кандидатов на должности вице-премьеров и министров.

    В понедельник президент Владимир Путин одобрил предложения Михаила Мишустина по кадровым изменениям в правительстве.

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    23 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Эксперт: Путин справедливо отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях

    Политолог Скачко: Путин отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях

    Эксперт: Путин справедливо отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявления Владимира Зеленского о готовности уступить России территории ради мирного соглашения несостоятельны. Исторические земли России никогда не являлись украинскими. Большая их часть была передана Киеву только в советский период, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее президент Владимир Путин отверг заявления Банковой о якобы территориальных потерях Украины.

    «Попытки Владимира Зеленского торговать российской землей в рамках трека по урегулированию конфликта не имеют ни политического, ни исторического обоснования. У Киева нет права говорить о якобы территориальных потерях Украины», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    Российский президент Владимир Путин совершенно справедливо указывает, что речь идет не об украинских территориях, а о землях исторической России. «Поэтому ни о каких уступках со стороны Киева разговора быть не может», – заметил собеседник.

    «Слова Зеленского о якобы великом предшественнике современной Украины вообще не выдерживают никакой критики. Исторически было государство Русь со множеством городов – Киевом, Великим Новгородом, Черниговом, Суздалью, Ростовом», – продолжил политолог.

    «Если бы не воля руководства СССР, отдельной Украины вообще не существовало бы – ни экономически, ни политически, ни культурно», – напомнил Скачко. «При советской власти в состав Украинской ССР вошли в числе прочего российский Крым, молдавская Южная Бессарабия, румынские Черновцы, венгерское Закарпатье, польская Галичина», – перечислил собеседник.

    «Так что привычка пользоваться чужими территориями, ресурсами, технологиями, инфраструктурой сформировалась у украинских властей даже раньше, чем Украина получила независимость. Киев не первое десятилетие формирует государственную идеологию за российский счет», – заметил политолог.

    По его словам, риторикой о территориальных уступках и историческими отсылками Киев старается запутать переговорщиков, затормозить процесс урегулирования конфликта и выиграть время. «Банковой нужно сохранить состояние войны. Тогда как приоритет Москвы – долгосрочный мир, обеспечивающий национальную безопасность России», – добавил эксперт.

    Ранее Владимир Путин ответил на заявление Владимира Зеленского о готовности уступить часть земель ради мирного соглашения, передают «Вести». «У меня, во-первых, отношение к этому делу такое, что это не их территории, это территории исторической России», – заявил российский президент.

    «Люди, проживающие на этих территориях, проголосовали, А – первое, за независимость государственную, Б – в качестве второго шага проголосовали, хочу это подчеркнуть, за воссоединение с Российской Федерацией. Так что говорить о каких-то территориальных потерях, мне кажется, неуместно», – добавил российский лидер.

    Ранее Зеленский заявлял о согласии на мирное соглашение с Россией даже при потере около 25% украинской территории. Кроме того, он утверждал, что созданная в XX веке Украина якобы старше России. «Украина – это наследник Киевской Руси, большой страны, очень известной на европейском континенте с развитой цивилизацией, со своей культурой, традициями. России еще и близко не было. Россия появилась после того, как появилась Украина», – приводит его слова РИА «Новости».

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    22 октября 2026, 19:02 • Новости дня
    Путин призвал сделать переезд на Дальний Восток непохожим на «переселение на Луну»

    Путин призвал сделать Дальний Восток привлекательным для граждан

    Путин призвал сделать переезд на Дальний Восток непохожим на «переселение на Луну»
    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развивать Дальний Восток, чтобы переезд в этот регион не воспринимался как подвиг или «переселение на Луну».

    Путин в ходе рабочей встречи с мэром Владивостока Константином Шестаковым, которому предложил пост врио губернатора Приморского края, призвал развивать Дальний Восток, чтобы люди хотели там жить, сообщается на сайте Кремля.

    «Мы, к сожалению, иногда забываем про тех людей, которые сделали то, что называется Приморьем, вообще Дальним Востоком для России. И мы должны сделать все, что от нас зависит сегодня и завтра для того, чтобы развивать эту территорию, чтобы люди, которые живут там, и чтобы те, кто захочет сюда приехать, отправлялись не как на какой-то великий подвиг, не переселялись на Луну, а чтобы им хотелось здесь жить», – заявил Путин.

    Шестаков является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

    Всего с учетом последующих кадровых перестановок 65 участников «школы губернаторов» стали руководителями российских регионов. Сейчас 55 из 89 действующих глав регионов – выпускники «школы губернаторов».

    22 октября высокое назначение получила еще одна участница программы – Ирина Окладникова, проходившая обучение в пятом потоке «школы губернаторов», указом президента назначена заместителем председателя правительства России – руководителем аппарата правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин предложил мэру Владивостока Константину Шестакову занять пост временно исполняющего обязанности главы Приморья.

    В сентябре Путин заявил о необходимости продолжить активное развитие Дальнего Востока и Арктики.

    Тогда же Путин указал на важность предотвращения депопуляции дальневосточных регионов.

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    22 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин призвал создать благоприятные условия для российского бизнеса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания благоприятных условий для работы отечественных компаний.

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости создания благоприятных условий для работы российского бизнеса, сообщает РИА «Новости».

    «Важно создавать благоприятные условия для работы отечественных компаний, предприятий, предлагать удобные, доступные сервисы для добросовестного национально-ориентированного бизнеса», – сказал Путин на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе политолог Никита Сетов указал на связь поддержки отечественных компаний с экономическим суверенитетом и конкурентоспособностью страны.

    Владимир Путин поблагодарил отечественных предпринимателей за поддержку в вопросах демографии.

    Глава государства предложил предпринимателям из воссоединенных регионов открыто задавать вопросы о работе в непростых условиях.

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    22 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин поручил внедрить искусственный интеллект в работу ФТС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости реализовать планы по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в работу Федеральной таможенной службы (ФТС).

    Все планы, включая внедрение искусственного интеллекта в работу таможенной службы, должны быть реализованы, заявил президент России Владимир Путин. Заявление прозвучало на церемонии вручения знамени ФТС, передает ТАСС.

    «Идет большая системная работа в рамках Стратегии развития таможенной службы. В ее обновленной редакции речь идет об ускорении и повышении надежности ключевых административных процедур и дальнейшей автоматизации, внедрении передовых технологий, включая искусственный интеллект. Все эти планы, безусловно, должны быть реализованы. Уверен в вашей компетентности и ответственности», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал участие Путина в церемонии вручения знамени ФТС. Позже президент принял участие в этом мероприятии в Кремле.

    В прошлом месяце Путин на встрече с главой ФТС Валерием Пикалевым оценил внедрение системы QR-кодов для контроля за перемещением товаров через государственную границу.

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