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В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели сельскохозяйственных культур
Минниханов ввел режим ЧС в 41 районе Татарстана из-за потери урожая
Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в 41 районе республики из-за гибели посевов сельскохозяйственных культур.
Режим чрезвычайной ситуации начал действовать на территории 41 из 43 районов республики. Мера принята для предотвращения угрозы продовольственной безопасности на фоне потери урожая, передает РИА «Новости».
По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, с начала года посевы подвергались воздействию заморозков, выпреванию и переувлажнению почвы. В результате комплекс неблагоприятных природных явлений привел к гибели растений.
Главам муниципальных районов и профильному ведомству поручено в течение пяти дней разработать план мероприятий по преодолению последствий стихии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе режим ЧС из-за паводка на Амуре ввели в Хабаровске.
В мае власти Адыгеи приняли аналогичные меры из-за срыва посевной.