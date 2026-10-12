Названа сумма ущерба за день от протестов школьников в Иль-де-Франс

BFMTV: В Иль-де-Франс протесты школьников за день нанесли ущерб на 400 тыс. евро

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает телеканал BFMTV со ссылкой на данные властей региона, «только за этот понедельник ущерб составил 400 тыс. евро – значительная сумма для одного дня – в связи с повреждением около десяти входных групп (учебных заведений)», сообщает РИА «Новости».



В целом ущерб от протестов старшеклассников в регионе Иль-де-Франс оценивается в 8,5 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил протесты французских школьников с событиями в Белоруссии.

В тот же день протестующие заблокировали здания Сорбонны в Париже.

В конце прошлой недели во Франции назвали сумму ущерба от протестов.