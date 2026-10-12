Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).0 комментариев
Названа сумма ущерба за день от протестов школьников в Иль-де-Франс
BFMTV: В Иль-де-Франс протесты школьников за день нанесли ущерб на 400 тыс. евро
Участники протестов старшеклассников в столичном регионе Иль-де-Франс за один день нанесли ущерб на 400 тыс. евро, сообщили СМИ.
Как передает телеканал BFMTV со ссылкой на данные властей региона, «только за этот понедельник ущерб составил 400 тыс. евро – значительная сумма для одного дня – в связи с повреждением около десяти входных групп (учебных заведений)», сообщает РИА «Новости».
В целом ущерб от протестов старшеклассников в регионе Иль-де-Франс оценивается в 8,5 млн евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил протесты французских школьников с событиями в Белоруссии.
В тот же день протестующие заблокировали здания Сорбонны в Париже.
В конце прошлой недели во Франции назвали сумму ущерба от протестов.