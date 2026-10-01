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Искусственный интеллект научили искать беспилотники для российской разведки
Главком Мордвичев сообщил о внедрении ИИ при поиске вражеских дронов
Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев сообщил о внедрении технологий искусственного интеллекта в приборы разведки для автоматического обнаружения беспилотников.
Вооруженные силы России активно внедряют технологии искусственного интеллекта в приборы разведки, передает ТАСС.
«Большое внимание уделяется развитию тактической разведки. Подразделения продолжают оснащаться высокоэффективными техническими средствами. В настоящее время ведутся работы по внедрению в приборы разведки функций машинного зрения и технологий искусственного интеллекта, которые позволяют обнаружить и распознать объекты противника, в том числе малоразмерные беспилотные аппараты, без участия оператора», – заявил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев в интервью газете «Красная звезда».
По словам военного, полученные данные интегрируются в единое информационное пространство. Это позволяет более полно и оперативно отслеживать обстановку и изменения на поле боя.
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