NYT сообщила о тяжелом выборе для новой главы Венесуэлы

Tекст: Елизавета Шишкова

После задержания Николаса Мадуро в ходе военной операции США и его отправки в Нью-Йорк для суда, обязанности президента Венесуэлы приняла на себя Дельси Родригес, передает The New York Times. Президент США Дональд Трамп дал понять, что окружение Мадуро может сохранить свои позиции при условии выполнения внешнеполитических требований Вашингтона. Американские военные до сих пор находятся у берегов Венесуэлы, демонстрируя способность влиять на ситуацию внутри страны.

Перед Родригес стоит задача сохранить единство и лояльность венесуэльских элит, которые исторически связаны с идейным наследием Чавеса и противостоянием Соединенным Штатам. Эксперты отмечают, что сплоченность элит часто определяет устойчивость власти в кризисные моменты. Политолог Эрика де Брюин заявила: «Сохранение поддержки элит крайне важно для удержания власти». На примере последних президентских выборов 2024 года, несмотря на поражение Мадуро, верность военных и политиков позволила ему остаться у власти.

США требуют от Венесуэлы разорвать связи с Кубой, что противоречит идеологии «чавизма» и может привести к глубокому расколу среди правящих кругов. Если Родригес выполнит это требование, она рискует потерять поддержку своей основной коалиции. Кроме того, американские власти обвиняют бывшее руководство Венесуэлы в наркоторговле и коррумпированных схемах распределения доходов от нефти. Эксперты считают, что Родригес придется перестроить механизмы распределения ресурсов, чтобы компенсировать потери элит от возможного прекращения черных рынков.

Вопрос, по мнению аналитиков, заключается в способности Родригес одновременно удовлетворить требования США и сохранить материальные интересы венесуэльских элит. На данный момент неясно, смогут ли новые схемы распределения доходов удержать коалицию у власти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Делси Родригес официально возглавила Венесуэлу в качестве исполняющей обязанности президента. Евросоюз отказался признавать Делси Родригес на посту главы государства, как ранее не признавал Николаса Мадуро.

Делси Родригес получила поддержку со стороны крупных игроков нефтяного рынка благодаря своему опыту в условиях санкций и связям с международными корпорациями.