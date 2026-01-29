Шайба Марченко принесла победу «Коламбусу» над «Филадельфией»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский нападающий Кирилл Марченко забросил одну из шайб в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Филадельфией», сообщает ТАСС. Встреча завершилась победой «Коламбуса» со счетом 5:3. В составе победителей отличились Чарли Койл, Марченко, Эрик Гудбрансон, Шон Монахан и Матьё Оливье.

В составе «Филадельфии» хет-трик оформил Трэвис Конекны, однако это не помогло его команде избежать поражения. Для Марченко эта шайба стала уже 19-й в сезоне, также на его счету 25 результативных передач в 48 матчах.

Победа стала третьей подряд для «Коламбуса», который сейчас занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 57 очков в 52 матчах. Столько же очков имеет и «Филадельфия», но уступает по дополнительным показателям, занимая пятую строчку.

Следующий матч «Коламбус» проведет в гостях против «Чикаго» в ночь на 31 января по московскому времени. «Филадельфия» днем ранее сыграет с «Бостоном» на выезде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марченко продлил результативную серию в НХЛ до 11 матчей.

Ранее Марченко достиг отметки в 10 результативных матчей подряд.

В поединке с «Ванкувером» хоккеисты «Коламбуса» Марченко и Воронков набрали по три очка.