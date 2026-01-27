Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.2 комментария
Экс-помощница двух губернаторов умерла, прилетев на похороны к матери
Бывшая сотрудница администраций Белгородской и Астраханской областей Вера Мангушева ушла из жизни на 39 году, прибыв в Астрахань для прощания с матерью, сообщили в администрации Астраханской области.
Женщина умерла 26 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на астраханскую администрацию.
Она прилетела в Астрахань проститься со своей мамой. Ее мать Елизавета ушла из жизни буквально за день до этого после продолжительной болезни.
Мангушева родилась в 1987 году и начинала карьеру продюсером на телевидении. Начало спецоперации она встретила в Белгородской области, помогая главе этого региона Вячеславу Гладкову.
Последние два года Вера жила в Москве, работая в организации «Диалог Регионы».
