Врач предупредила о вреде тонального крема и пудры в холода

Врач Зейналова призвала не использовать тональный крем и пудру в холода
Макияж с плотными тональными средствами может усилить сухость и раздражение кожи из-за перепадов температур и сухого воздуха в помещениях, рассказала врач-дерматолог, врач-миколог Александра Зейналова.
Дерматолог Александра Зейналова рассказала, что использование тонального крема и пудры в морозную погоду может нанести вред коже, передает «Газета.Ru».
По ее словам, зимой активность сальных желез снижается, гидролипидный барьер становится уязвимым, а кожа сталкивается с сухостью и шелушением из-за потери влаги и ухудшения кровообращения.
Зейналова пояснила, что матовые и стойкие тональные кремы содержат спирты и абсорбенты, которые дополнительно высушивают кожу на морозе, а плотные текстуры препятствуют естественному увлажнению. Пудра, по ее словам, также может усилить охлаждение и пересушить кожу, особенно если наносится поверх плотного макияжа.
Врач предупредила, что постоянное нанесение макияжа зимой может привести к раздражению, покраснению, обострению розацеа и воспалениям из-за нарушения защитных функций кожи. Она рекомендовала использовать увлажняющие средства с церамидами, гиалуроновой кислотой, скваланом и маслами, а также выбирать BB- и CC-кремы с питательными компонентами вместо матирующих текстур.
От пудры зимой Зейналова советует отказаться или использовать ее минимально, предпочитая рассыпчатые минеральные варианты без талька, а макияж снимать мягкими средствами без спирта. Для восстановления кожи она рекомендует увлажняющие и питательные маски раз в неделю. По словам врача, в холодное время года лучше отказаться от чрезмерного макияжа в пользу защиты и ухода.
