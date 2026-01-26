Минтранс: Сбой в системе Leonardo привел к отмене рейсов

Tекст: Валерия Городецкая

В министерстве отметили, что произошли отмены рейсов воздушного транспорта.

«Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена. Временный сбой в ее работе сказался на расписании полетов воздушного транспорта, есть отмены рейсов», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минтранса.

Там добавили, что для анализа обстоятельств и минимизации последствий для пассажиров на площадке Росавиации сегодня состоится совещание оперативного штаба с участием руководства Минтранса.

Ранее Минтранс сообщил о мерах после крупного сбоя системы Leonardo.

Напомним, в понедельник из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo («Сирена-трэвел») авиакомпания «Аэрофлот» временно ограничила регистрацию пассажиров и багажа на рейсы.