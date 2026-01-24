На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.15 комментариев
Дочь Маргариты Тереховой сообщила о состоянии здоровья актрисы
Дочь Маргриты Тереховой сообщила, что актриса находится под наблюдением врачей
Народная артистка России Маргарита Терехова, страдающая болезнью Альцгеймера, находится под постоянным наблюдением специалистов, сообщила ее дочь Анна Терехова.
Народная артистка России Маргарита Терехова, которая уже долгое время страдает болезнью Альцгеймера, сейчас находится под постоянным контролем врачей, передает РИА «Новости».
Дочь актрисы Анна Терехова сообщила, что состояние здоровья ее матери «соответствует этой болезни», и подчеркнула, что специалисты внимательно следят за состоянием артистки.
Анна Терехова выразила благодарность всем, кто поддерживает их семью, и призвала поклонников чаще пересматривать фильмы и спектакли с участием Маргариты Тереховой, вспоминать актрису с добром и радостью.
По ее словам, ей пишут множество людей с пожеланиями здоровья, прекрасными словами.
«Я все читаю маме, всегда обнимаю, когда просят обнять», – рассказала дочь Тереховой.
Маргарите Тереховой 81 год, народная артистка России (1996). Награждена орденом Почета (2013), Почетной грамотой правительства Москвы (2002).
С 1960-х года служит в Государственном академическом театре имени Моссовета. Известна по ролям в драме «Монолог», кинофильмам «Зеркало» «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Благочестивая Марта» и многим другим.
Актриса Анна Терехова заявила, что у ее мамы Маргариты Тереховой врачи обнаружили болезнь Альцгеймера.