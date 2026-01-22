Эксперты объяснили заинтересованность молодежи в построении карьеры в России

Социолог Абрамов: Молодежь России сегодня стремится быть сопричастной к событиям в стране

Tекст: Олег Исайченко

«Будущее России создается руками молодежи. Ключевую роль в формировании современного патриотического мировоззрения студентов сыграл проект «Основы российской государственности». Патриотизм среди молодежи стал реальной, а не декларативной силой. Поднятие флага, специальная военная операция, примеры героизма среди сверстников – это повседневная реальность современной России», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

«Системообразующую роль в поддержке студентов играет президент Владимир Путин. Это выражается в конкретных инициативах: учреждении 25 января Днем российского студенчества, запуске масштабных программ по развитию вузовской инфраструктуры», – напомнил он. «Молодежная политика – абсолютный приоритет государства. Особое значение имеют кадровые проекты, где молодые люди демонстрируют свои знания и способности, получая путевку в профессиональную жизнь», – добавил спикер.

Артемий Киселев, и.о. исполнительного директора движения «Волонтеры Победы», обратил внимание на рост исторической грамотности: «Путин не раз отмечал, что патриотизм и гордость за страну рождаются из знания ее истории, географии и культуры. Если 20 лет назад молодежь обвиняли в незнании, то сегодня картина иная. «Волонтеры Победы» ведут масштабную работу по этим направлениям, и главный вывод – молодежь сама стала лидером этих позитивных изменений».

О росте оптимизма среди молодежи сообщил Константин Абрамов, гендиректор Фонда содействия изучению общественного мнения: «Согласно последним исследованиям в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», в перспективы саморазвития в России верит 86% молодых людей. Сегодня каждый из них стремится быть сопричастным к событиям в стране. Студенты будут все активнее участвовать в формировании патриотической повестки».

Эксперт также отметил важность ранней профориентации: «В вузах идет серьезная работа по знакомству учащихся с потенциальными работодателями. По итогам прошлогоднего опроса на платформе «Неравнодушный человек», 45% студентов заявили, что такие встречи проходят прямо в учебных заведениях. Практика стала ключевым фактором в понимании будущей карьеры. Во всех университетах созданы подразделения, помогающие с трудоустройством после выпуска. Сейчас 57% студентов уверены, что легко найдут работу, причем абсолютное большинство ориентированы на построение карьеры в России».

Об успехах в науке и образовании рассказал Владимир Шаповалов, руководитель проектов департамента по работе с экспертным сообществом ЭИСИ: «Будущее страны – в руках творческой, активной молодежи, которая формирует образ завтрашнего дня. Достижения молодых ученых будут определять развитие России. Так, российские школьники в 2025 году завоевали 44 золотые медали на международных олимпиадах по химии, биологии, физике и математике, что вывело страну на третье место в мире. Россия сохраняет позиции в авангарде технологического прогресса, опираясь на мощную научную базу и кадровый потенциал. Признанием этого служит, в частности, пятое место в мире по количеству научных публикаций на русском языке».

Директор института биомедицинской инженерии МИСИС Федор Сенатов отметил, что словом 2025 года для российских университетов стало «технологическое лидерство»: «Вузы работают на перспективу, создавая решения для «послезавтра». Современная наука развивается командами, поэтому критически важно, что студенты уже сегодня включались в решение реальных научно-технических задач. Также можно уверенно сказать, что студенческая наука в России получает мощную поддержку, и учащиеся это чувствуют, ориентируясь в первую очередь на общественную пользу, а не только на финансовую составляющую».

В свою очередь Герой России Максим Шоломов рассказал о запросе молодежи на диалог с участниками СВО: «В обществе, и особенно среди студентов, существует запрос на общение с участниками спецоперации, причем инициаторами часто выступают сами молодые люди. Когда человек попадает в зону СВО, ему становится абсолютно ясно, за что мы ведем эту борьбу. Быть частью новой элиты означает служить своему Отечеству».