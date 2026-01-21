Corriere della Sera сообщила о возможном отказе Италии от «Совета мира»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони склоняется к отказу от участия страны в «Совете мира» по Газе, который инициировал президент США Дональд Трамп, передает РИА «Новости» со ссылкой на Corriere della Sera.

Главным препятствием для Рима становится статья итальянской конституции, разрешающая членство в международных организациях только на условиях равноправия всех государств. По мнению газеты, формат «Совета мира» предполагает доминирующую роль США, что не вписывается в эти рамки.

В статье отмечается: «Иными словами, это полная противоположность «Совету мира», созданному Дональдом Трампом, который будет primus inter pares (первым среди равных – ред.) в своего рода «частной ООН» со вступительным взносом в миллиард долларов». Это, по информации издания, ведет Мелони к мысли отказаться от полноценного участия.

Среди других причин возможного отказа – законодательные сложности. Для вступления Италии в новую международную организацию требуется одобрение парламента, однако времени на это, по мнению Corriere della Sera, уже нет. Даже если закон будет принят, его может заблокировать президент Серджо Маттарелла как противоречащий конституции, а впоследствии этот вопрос может быть передан в Верховный конституционный суд.

В правящей коалиции до сих пор сохраняются разногласия по этому вопросу. Против идеи выступает партия «Вперед, Италия» во главе с вице-премьером и министром иностранных дел Антонио Таяни, а партия «Лига» во главе с другим вице-премьером Маттео Сальвини придерживается сдержанной позиции. Сомнения есть и у Минобороны.

В случае отказа Италии от участия в «Совете мира» отношения между Римом и Вашингтоном могут осложниться, отмечает издание. Этому способствует и позиция Джорджи Мелони по пошлинам США против стран ЕС, поддержавших Гренландию, которую глава правительства Италии назвала ошибкой.

