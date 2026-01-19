Песков: У Путина в ближайших планах нет разговора с Родригес

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин пока не планирует в ближайшее время проводить разговор с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес, передает ТАСС. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока у Путина в планах в ближайшие дни нет, но при необходимости это может быть организовано, безусловно», – заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных контактах между лидерами двух стран. Песков отметил, что по дипломатическим каналам Россия поддерживает постоянную связь с Делси Родригес.

Он подчеркнул, что при необходимости российская сторона готова быстро организовать общение, хотя в текущем графике главы государства такого мероприятия не запланировано.

