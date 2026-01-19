Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.0 комментариев
Песков: У Путина в ближайших планах нет разговора с Родригес
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что в ближайшие дни у президента России Владимира Путина нет запланированного разговора с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес.
«Пока у Путина в планах в ближайшие дни нет, но при необходимости это может быть организовано, безусловно», – заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных контактах между лидерами двух стран. Песков отметил, что по дипломатическим каналам Россия поддерживает постоянную связь с Делси Родригес.
Он подчеркнул, что при необходимости российская сторона готова быстро организовать общение, хотя в текущем графике главы государства такого мероприятия не запланировано.
