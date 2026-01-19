Песков рассказал о купании Путина в проруби на Крещение

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь в рамках традиционного крещенского обряда, передает ТАСС.

Песков подчеркнул: «Владимир Путин традиционно, как он это делает каждый год, он окунался». По его словам, для президента, как и для всех православных, работающих в Кремле, Крещение является большим праздником.

Песков отметил, что этот обряд соблюдают многие, однако есть и те, кто не придерживается этой традиции. Он добавил, что участие в купании – очень личный вопрос.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник, 19 января, в России отмечают один из главных православных праздников – Крещение Господне.

Патриарх Кирилл освятил воду в храме Христа Спасителя.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко окунулся в прорубь во время крещенских купаний.