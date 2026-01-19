Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.0 комментариев
Песков рассказал о купании Путина в проруби на Крещение
Президент России Владимир Путин по традиции окунулся в прорубь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул: «Владимир Путин традиционно, как он это делает каждый год, он окунался». По его словам, для президента, как и для всех православных, работающих в Кремле, Крещение является большим праздником.
Песков отметил, что этот обряд соблюдают многие, однако есть и те, кто не придерживается этой традиции. Он добавил, что участие в купании – очень личный вопрос.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник, 19 января, в России отмечают один из главных православных праздников – Крещение Господне.
Патриарх Кирилл освятил воду в храме Христа Спасителя.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко окунулся в прорубь во время крещенских купаний.