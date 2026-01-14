Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.3 комментария
Отечественный препарат для лечения рака начали поставлять в медучреждения России
Отечественный радиофармацевтический препарат «Ракурс, 223Ra» успешно прошел государственную регистрацию и уже поставлен в российские медицинские учреждения, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).
В Telegram-канале ФМБА говорится: «Радиофармацевтический лекарственный препарат «Ракурс, 223Ra» прошел государственную регистрацию и разрешен к использованию в клинической онкологии. Первая партия уже поступила в медицинские учреждения Российской Федерации». Разработчиком выступил Федеральный научно-клинический центр радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде.
В ФМБА уточнили, что этот препарат предназначен для лечения определенных видов онкологических заболеваний, главным образом при метастазах в костях. Отмечено, что радиоактивное излучение средства воздействует непосредственно на костные метастазы, снижая болевой синдром и способствуя улучшению качества жизни пациентов.
Ранее в России появился отечественный препарат для иммунотерапии рака легкого, который позволит существенно сократить расходы на лечение пациентов, сообщают информагентства.
В апреле Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил создание в России уникального препарата от рака, который не имеет аналогов в мире.