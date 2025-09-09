Индия начала избавляться от гособлигаций США еще до пошлин Трампа

Tекст: Мария Иванова

Индия сократила инвестиции в гособлигации США до 227,4 млрд долларов в июне с 235,3 млрд долларов в мае, отмечает Bloomberg.

За год показатель уменьшился примерно на 15 млрд долларов. Одновременно Резервный банк Индии увеличил свои золотые запасы, которые достигли к июлю 880 тонн против 841,5 тонны годом ранее.

Резервный банк также постепенно репатриирует больше золота – на территории страны сейчас хранится 512 тонн металла по сравнению с 292 тоннами в сентябре 2020 года. Финансовый министр Индии ранее заявлял, что решение о диверсификации резервов было «очень взвешенным» на фоне роста общей валютной «подушки» до 694 млрд долларов.

Эксперты связывают сокращение вложений в американские бумаги с геополитическими рисками, ростом напряженности между Вашингтоном и Нью-Дели, а также примером санкций против России, когда США заморозили российские резервы после начала спецоперации на Украине.

По словам главного экономиста IndusInd Bank Гаурава Капура, сейчас «любому центробанку важно диверсифицировать активы» на случай возможных санкций и ограничений доступа к зарубежным резервам.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия остается ключевым партнером для Индии на фоне давления со стороны США.

Индийские чиновники заявили, что действия Вашингтона наносят ущерб долгосрочным отношениям между странами.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался поддержать торговое соглашение с Индией из-за ее нежелания сокращать закупки российской нефти.