Пленный ВСУ назвал бессмысленной тактику штурмов украинской армии

Tекст: Ольга Иванова

Украинский пленный Геннадий Скуридин рассказал о тактике ВСУ по использованию штурмовиков, передает РИА «Новости».

По его словам, в украинскую армию набирают штурмовиков независимо от состояния их здоровья и подготовки, а далее используют как «живой щит». «Ну какой из меня штурм? Нас использовали как живой щит, или, как там выразится, или просто бросали на мясо. Не очень хорошо и не очень плохо. Ну это... это паскудно», – заявил Скуридин.

Он отметил, что тактика ВСУ выглядит бессмысленной: «такого же может быть». Скуридин сдался в плен российским военным из группировки «Север» во время неудачной контратаки украинских сил в Сумской области. По его словам, мобилизация прошла без проверки здоровья – спросили только возраст и выбрали нескольких мужчин из списка.

Военная задача заключалась в том, чтобы дойти до определенной точки и ждать приказов, однако вскоре завязался бой с российскими силами, после чего все украинцы, кто пытался отстреливаться, погибли. Скуридин и еще несколько украинских военнослужащих сдались в плен, подняв руки и оставив оружие. Он подчеркнул, что сдача прошла «отлично, без насильственных действий и избиений».

Пленный предположил, что если бы украинские политики или их дети воевали на линии фронта, «войны этой и не было». Он также посоветовал всем гражданам Украины, не желающим погибнуть, сдаваться в плен или покидать свои части.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный солдат ВСУ рассказал о поведении иностранных боевиков на линии фронта. Некоторые наемники ВСУ отказались выполнять боевые задачи в Днепропетровской области. Пленный также заявил, что украинские бойцы подвергались бомбежке со стороны дронов «Баба-яга» ВСУ.



